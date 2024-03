/VIDEO/ Doslova strašidelný závěr zápasu v Newcastlu mají za sebou fotbalisté West Hamu. Ačkoliv na hřišti tabulkového souseda vedli o dvě branky, nakonec odcházeli ze hřiště po prohře 3:4 jako zpráskaní psi. A mezi ty, kteří dostávají od fanoušků nejvíce naloženo, patří i Vladimír Coufal a Tomáš Souček.

Vladimír Coufal v dresu West Ham United. | Foto: Profimedia

Že to pro Vladimíra Coufala nebude zápas, na který bude rád vzpomínat, se začalo rýsovat už na začátku třetí minuty. V souboji s Gordonem byl později, soupeře atakoval a rozhodčí nařídil pokutový kop. Situaci ještě sice řešil VAR, ale možný ofsajd domácího hráče nenašel, a protože se Alexander Isak nemýlil, šel Newcastle do vedení.

West Ham ale ještě do poločasu zvládl díky Michailu Antoniovi a Mohammedu Kudusovi skóre otočit. Marně se v druhém případě domácí dožadovali faulu na Schära, gól platil.

Hned po pauze bylo na straně Kladivářů ještě veseleji. A fanoušci podruhé opěvovali Kuduse. Ghanský reprezentant utekla dvojici obránců, předložil míč Jarrodu Bowenovi a ten zvýšil na 1:3.

Koho však fanoušci tentokrát neopěvují ani trochu, je Vladimír Coufal. Poté, co domácí v 77. snížili z druhé penalty na 2:3, si český obránce vybral další dvě slabší chvilky. Nejprve mu bleskově utekl Harvey Barnes a srovnal, těsně před vypršením 90. minuty pak obranu včetně Coufala vyškolili Gordon s Barnesem a druhý jmenovaný dokonal obrat.

Aspoň bod pro West Ham mohl ještě zachránit do té doby nepříliš výrazný Tomáš Souček. V šesté minutě nakonec desetiminutového nastavení však k němu se snášející míč před prázdnou bránou netrefil. „Jak tohle mohl nedat?“ ptali se fanoušci na sociální síti X.

To Coufal dostal naloženo výrazně víc. „Hoďte Coufalovu smlouvu do koše!“ píše jeden z fanoušků v reakci na to, že West Ham na hráče začátkem roku uplatnil opci.

Další narážel patrně na to, že právě s výše zmíněným kontraktem nebyl Coufal příliš spokojen. „Dnes bylo shrnuto, proč Coufal dostává zaplaceno tolik, kolik dostává. Levný obránce z východní Evropy, stárnoucí, pomalý. Musíme hledat lepší, jinak budeme i dál dostávat zábavné góly,“ zkritizoval výkon bývalého slávisty další uživatel sítě X.

Jiní označovali Coufalovo vystoupení za noční můru či horor. Tak či tak, v dalších zápasech bude chtít nejen ostravský rodák, ale i celý West Ham předvést úplně jiný výkon.