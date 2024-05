Fotbalová Premier League sice už pro letošní ročník zavřela svou bránu, dění na zelených trávnících se ale přesto dále čile propírá. Může za to skandál, který vyrostl kolem Lucase Paquety, jedné z největších hvězd West Hamu United.

Spoluhráči z West Hamu Lucas Paqueta a Tomáš Souček | Foto: Profimedia

Záložníka Lucase Paquetu totiž možná brzy doženou hříchy z minulosti. Fotbalová asociace (FA) totiž proti brazilskému fotbalistovi vznesla obvinění z porušení pravidel o sázení. Spoluhráč českých reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala si měl úmyslně nechávat dát žluté karty, ze sázek měl posléze profitovat buď přímo on sám, nebo jeho přátelé. Za to mu nyní hrozí až desetiletý zákaz činnosti.

Paqueta přišel do West Hamu v srpnu 2022 z Lyonu a hned z listopadu téhož roku je první zápas ze čtyř, kterých se obvinění týká. Paqueta inkasoval kartu v zápase proti Leicesteru, který Kladiváři prohráli 0:2.

Další přišly proti Aston Ville v březnu roku následujícího (1:1), v květnovém vítězném utkání s Leedsem (3:1) a v srpnu proti Bournemouthu (1:1), kde Paqueta získal žlutý zářez do statistik ve čtvrté minutě nastavení za poněkud podezřelé hraní rukou.

Právě tato žlutá karta byla důvodem k zahájení vyšetřování, rodák z Rio de Janeira ji totiž dostal za manipulaci s míčem. FA byla vzápětí upozorněna na zvýšené množství sázek právě na to, že bude Paqueta kartou potrestán.

Kvůli sázkařskému skandálu už krachl plánovaný Jihoameričanův přesun do Manchesteru City, teď by se ale mohlo stát, že si Paqueta nezahraje dokonce ani v jiném týmu. A to pěknou řádku let. V případě udělení zmíněného desetiletého trestu, by se na trávník mohl vrátit až v šestatřiceti letech.

Paqueta je naštvaný

Fotbalista, který během vyšetřování s odpovědnými orgány spolupracoval, ale obvinění odmítá. „Jsem extrémně překvapen a naštván, že se mě FA rozhodla obvinit. Devět měsíců jsem spolupracoval na vyšetřování a poskytl jsem všechny informace, které jsem mohl. Všechna obvinění popírám a budu bojovat, abych očistil své jméno,“ prohlásil Paqueta na sociálních sítích s tím, že nebude poskytovat žádné další komentáře.

Může počítat i s podporou londýnského klubu. Ten jen nechá hrát až do té doby, než bude případ projednán, což může trvat řadu měsíců.

Teď je každopádně pomyslný míč na jeho straně. Do 3. června má prostor, aby se k obvinění oficiálně vyjádřil.