Tohle se nepovedlo. Fotbalistky Švédska a Norska se před vzájemným prestižním zápasem rozhodly projevit podporu válkou zmítané Ukrajině, jenže z dobrého úmyslu se stal trapas. Hráčky držely ukrajinskou vlajku vzhůru nohama.

Radost švédských fotbalistek. | Foto: ČTK/PA/Tim Goode

Na stadionu Ullevi v Göteborgu se děly věci. Reprezentační zápas mezi fotbalistkami Švédska a Norska byl plný bláznivých momentů. Ve strhujícím utkání padlo šest gólů a v nastavení se hned dvakrát měnilo skóre, když Norky v 96. minutě ukopaly remízu 3:3. Fanoušci na stadionu i u televizních obrazovek ale žasli už před samotným výkopem.

VIDEO: Odhalená hvězda. Fotbalistka křepčila jen v podprsence. Ví, co s ní udělá

Hráčky obou týmů i s rozhodčími se před začátkem utkání společně objaly a před sebou rozvinuly ukrajinskou vlajku, aby tím daly najevo solidaritu s oběťmi války. Jenže něco nebylo úplně v pořádku. Fotbalistky totiž držely vlajku obráceně, žlutý pruh byl nahoře a modrý dole. Místo vřelého gesta tak byl rázem stal trapný moment. Takové faux-pas by se stávat nemělo.

„Stál jsem naproti, koukal jsem na to a po chvíli mi v hlavě sepnulo, že něco není v pořádku. Ale už jsem na to nedokázal upozornit,“ dušoval se tiskový mluvčí švédského národního týmu Fredrik Madestam na webu deníku Expressen. „Nejspíš šlo o lidskou chybu, bohužel,“ litoval.

Zápas fotbalistek Švédska a Norska nabídl strhující podívanou:

Zdroj: Youtube

Trenér domácího týmu si ničeho nevšiml. „Neviděl jsem to. Nevím, kdo to měl na odpovědnost, ale já jsem to nebyl,“ bránil se trenér Švédek Peter Gerhardsson.

Ani samotné hráčky nepostřehly, že je ukrajinská vlajka obráceně. „Vůbec jsem si toho nevšimla, jen jsem tam stála,“ líčila překvapená norská záložnice Vilde Bøe Risaová, která válí za Manchester United

„Vůbec jsem to nevěděla, ale rozhodně by se to nemělo stávat,“ obořila se její spoluhráčka Frida Leonhardsen Maanumová z Arsenalu, která vstřelila dva góly, včetně vyrovnávacího v šesté minutě nastavení.

Spravedlivé platy: Fotbalistky Walesu budou mít stejné odměny jako muži

Švédský tiskový mluvčí se po utkání za trapnou situaci omlouval. „Doufejme, že dobrosrdečné poselství přesto došlo.“

Skandinávské reprezentace se připravují na letní mistrovství světa, které hostí na přelomu července a srpna Austrálie a Nový Zéland. Oba týmy patří mezi adepty na medaile. Norsko se může pochlubit jedním titulem, Švédko zažilo neúspěšné finále a na posledním šampionátu bralo bronz.