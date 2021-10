Shimová a Farrellyová minulý týden veřejně promluvily o nevhodném sexuálním chování bývalého trenéra Portlandu a naposledy North Caroliny Paula Rileyho. Poté, co obvinění zveřejnil server The Athletic, byl anglický kouč koncem září propuštěn. Riley přestupky popřel.

"Hráčky budou stát společně minutu ve středovém kruhu od 6. minuty na znamení šesti let, které trvalo, než byly Mana (Shimová), Sinead (Farrellyová) a všechny ty, které o to tak dlouho bojovaly, vyslyšeny," oznámila před zápasy hráčská unie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.