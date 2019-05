/FOTOGALERIE/ - Dres Teplic v příští sezoně už nebude oblékat několik hráčů, kteří byli v širším kádru nebo na hraně základní sestavy. Jedním z nich je i defenzivní záložník Daniel Soungole z Pobřeží Slonoviny, který na Stínadla zamířil v únoru 2016 z Liberce v rámci kontroverzní výměny za odchovance FK Teplice Radima Breiteho. Konec v severočeském mužstvu srdečného mladíka mrzí, ještě více ho ale trápí fámy, které o něm kolují.

„Napsali o mně v novinách, že jsem spokojený s tím, že jen sedím na lavičce a že píšu všem holkám z Teplic. Prý to na setkání vedení s fanoušky řekl jeden z teplických příznivců. Moc mě to štve, protože to není pravda,“ říká Soungole, který s fotbalem začínal ve své domovské zemi na ulici v sedmi letech.



Přes svého agenta se komplikovanou cestou z Itálie dostal v jinošském věku do České republiky, kde před pěti lety začal oblékat dres Slovanu Liberec.

Daniel toužil svou profesionální kariéru rozvíjet ve fotbalově vyspělé zemi. Část rodiny nechal doma, část rodiny má ve Francii.



V České republice žil pět let sám, s rodinou komunikoval pomocí moderní techniky. V zimě 2016 ho chtěl do Teplic tehdejší trenér David Vavruška. „Znali jsme se z předchozího angažmá v Liberci. Proto jsem přešel do Teplic. Dal mi šanci pracovat na fotbalové kariéře. Chtěl bych mu poděkovat za to, co pro mě udělal.“