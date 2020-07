Zdroj: DeníkV malém klubu na Vysočině, kde se kope divize, jsou dozajista na větvi. Z toho, co dokázal jejich odchovanec i z toho, kolik jim vydělal. Tuzemský Fotbalista roku 2019 už je definitivně hráčem West Hamu, ikonického týmu z Londýna.

Ohromující čísla týkající se skromného dlouhána vám vyrazí dech. Začněme jeho platem: záložník si vydělá (podle aktuálního přepočtu) 65 milionů korun ročně. Za čtyři roky – tak dlouho má trvat jeho smlouva – je to 260 milionů korun. Not bad, jak by řekli Angličané…

Souček se navíc definitivně stal nejdražším hráčem, jenž kdy přestoupil z české ligy. Jeho cenovka? 540 milionů. Je dokonce dražší než jeho vlastní vzor, Tomáš Rosický před necelými dvaceti lety odešel ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů.

Teď rekord zlomil kluk, od něhož to málokdo čekal. „Já se přece panu Rosickému vůbec nemůžu rovnat,“ pronesl 25letý středopolař.

Zatím ještě ne, ale jde v jeho stopách. Anglii zaujal, fanoušky West Hamu – dalo by se říct – uhranul.

Kováč: Jeho výkony mají odezvu

Chvála prší ze všech různých stran. „Na jaře jsem ho viděl ve čtyřech zápasech. Byl faktorem k záchraně,“ prohlásil Radoslav Kováč, současný trenér Opavy, který za West Ham hrál necelé dvě sezony.

Někdejší reprezentant moc dobře vnímá zprávy o svém nástupci. „Nebál se toho, vyhrával hodně soubojů, dal i důležité góly. Jeho výkony mají odezvu,“ upozornil.

David Moyes, kouč West Hamu, symbolicky přikývl. I když Kováčova slova neslyšel… „Bez Tomáše bychom možná už nebyli klubem Premier League. Dává nám hodně energie a bude se ještě zlepšovat,“ prohlásil.

Progres by znamenal možnost dalšího posunu. Ono se totiž mluví o tom, že Souček, nejudatnější běžec jara v Premier League i podzimu v Lize mistrů, zaujal ještě lepší adresy: Manchester United, Arsenal, Tottenham.

„Teď se ale musím soustředit na další sezonu ve West Hamu,“ pronesl způsobně před pár dny. To je dobrá a asi jediná možná cesta.

Středopolař je v Anglii jen pár měsíců. „Brzdil bych řeči o větším klubu. Hrál zatím jen tři měsíce, potřebuje klid. Pokud bude mít i příští sezonu nadstandardní, určitě se o něm bude mluvit,“ poznamenal Kováč.

Souček navíc potřebuje jisté místo i kvůli mistrovství Evropy (2021). Po něm se může rozlétnout víc (a dál).

Závěrem ještě malá zajímavost: „Havlbrod“ vyinkasuje za to, že ho vychoval pro Slavii i reprezentaci, 40 milionů. Rozpočet má vyřešený na deset let!