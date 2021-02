Sobotní londýnské derby Fulhamu s West Hamem (0:0) nebylo moc zajímavé. Až v samotném závěru přišel moment, jenž rozproudil obrovskou vlnu nevole. Běžela 97. minuta, když rozhodčí Mike Dean vytáhl červenou kartu. Viděl ji Tomáš Souček! Ale za co?

Opora "Kladivářů" musela do sprch předčasně za úder loktem.

Nechtěný úder, žádná agrese, natož krev u soupeře. Přesto zasáhl videorozhodčí a potom i hlavní arbitr. Sám postižený Aleksandar Mitrovič brzy ukazoval, že to nebyl od Součka úmysl. Marně. "Byla to nehoda," utrousil na tiskové konferenci kouč David Moyes. "Jsem z toho v rozpacích. Myslím, že je to trapné rozhodnutí," dodal.

Zatímco představitelé West Hamu se ještě snažili volit diplomatický tón, osobnosti si v pozápasových rozborech i na internetu nebraly servítky. Neschytal to Souček, ale sudí.

"Co tam viděl?" zeptal se Jamie Redknapp, legenda anglické reprezentace a Liverpoolu a ihned poznamenal, že fotbal se těmito verdikty ubírá směrem, jenž se nemůže nikomu líbit. Přidal se i jeho někdejší parťák Jamie Carragher: "Tohle přece nebyl úmysl!"

Coufalova smůla

Utkání s Fulhamem mohl rozhodnout druhý český fotbalista v dresu West Hamu. Vladimír Coufal však hlavou trefil břevno.

V podobném duchu by se dalo pokračovat dál a dál. "Nemohu zde najít nikoho, kdo si myslí, že je to červená karta. Jak to mohou jak Lee Mason, tak Mike Dean vidět jako červenou?" okomentoval situaci bývalý anglický fotbalista a nyní uznávaný expert a komentátor Gary Lineker.

Fotbalový gentleman

Ozval se třeba také Tomáš Berdych. "Proč ten VAR máte?" zeptal se někdejší špičkový tenista.

Představitelé West Hamu se zatím nerozhodli, zda podají protest. Pokud by dosáhli anulace červené karty, byla by to situace vskutku až bizarní. Dean totiž už selhal v minulém zápase, kdy vyloučil Jana Bednareka ze Southamptonu (při prohře 0:9 s Manchesterem United). Jemu byl trest smazán…

Souček o incidentu

"Každý, kdo mě zná, ví, že nikdy nechci soupeři ublížit. Aleksandar mi sám řekl, že to bylo ve férovém duchu. Jen rozhodčí měl jiný názor."

Mezitím se do diskuse zapojil i český velvyslanec v Londýně. Libor Sečka nechtěl hodnotit červenou kartu, ale upozornil, že Souček se vždy choval jako fotbalový gentleman.

"Fotbalový svět je na jeho straně," napsal na twitter.

Zdroj: Youtube

Zatím platí, že Souček se stal 14. českým hráčem, kterému byla v Premier League udělena červená karta. V dresu West Hamu ji v minulosti viděl hned třikrát rebel Tomáš Řepka, Luděk Mikloško a také Radoslav Kováč.

Ale třeba to fotbalová asociace přehodnotí…

Kdo je Mike Dean (52)?

Pokud bychom se podívali na historii letitého arbitra, zjistíme, že je vyhlášeným příznivcem udělování trestů. S píšťalkou v ústech nemá slitování, jako jediný sudí v historii soutěže už vyloučil stovku hráčů. Na druhou stranu… Často se chová jako extrovert, který má radost, když je při fotbale show (a sám se k tomu prý snaží přispět). To z něj dělá nejzábavnějšího rozhodčího současnosti, což je titul, na který je hrdý. Na Deana vzpomínal i bývalý český brankář Petr Čech: "Jen jsem se slušně zeptal, za co nařídil penaltu. A už jsem měl žlutou kartu!"