Francouzský fotbalista Kylian Mbappé není jen útočník obdařený geniálním talentem (byť na letošním Euru to zatím moc neprokazuje), ale také člověk, který se často a s vehemencí vyjadřuje k věcem veřejným. Má na to ostatně stejné právo jako každý občan.

Naposledy se Mbappé vyjádřil k výsledkům prvního kola ostře sledovaných francouzských voleb. „Katastrofa,“ zhodnotil úspěch krajní pravice. „Je to vážná situace. Nemůžeme nechat naši zemi padnout do rukou těchto lidí. Opravdu doufáme, že se to změní. Že všichni půjdou volit a budou volit správnou stranu,“ dodal reprezentační kapitán.

Pětadvacetiletý rodák z 19. pařížského obvodu, domova mnoha imigrantů ze severní Afriky, má k ožehavým společenským problémům blízko. Sám zažil, jaké to je vyrůstat v chudobě a pocitu odcizení od většinové populace. On se dokázal vymanit díky obřímu fotbalovému talentu a píli, ale na své kořeny nezapomíná.

„Mnozí z nás pocházejí z dělnických předměstí,“ zmínil Mbappé nedávno, když se za národní tým vyjádřil ke kauze mladíka, zastřeleného při policejní kontrole. Na mnoha místech Francie tehdy vypukly nepokoje, zejména v tzv. banlieus, tedy chudých předměstích s většinou obyvatel imigrantského původu.

Mbappé je prý příliš bohatý

Mbappého angažovanost má značný ohlas hlavně mezi mladými lidmi (nová posila Realu Madrid má na Instagramu 119 milionů sledujících), a asi i proto hvězdný útočník tak štve Marine Le Penovou, vůdkyni krajně pravicového Národního sdružení. Nacionalistická politička se do reprezentačních fotbalistů tmavé pleti v minulosti opakovaně obouvala a reagovala i na poslední Mbappého výzvu.

„Francouzský lid má už po krk toho, aby ho někdo poučoval a říkal, koho má volit,“ řekla Le Penová pro CNN. „Mbappé nereprezentuje Francouze s imigrantským původem, protože ti žijí s minimálními příjmy, nemohou si dovolit bydlení, nemají na topení, na rozdíl od pana Mbappého,“ rozohnila se Le Penová.

Ta před druhým kolem voleb kritizovala „herce, fotbalisty a zpěváky, kteří jsou milionáři či dokonce miliardáři, a přitom radí lidem, kteří vydělávají 1300 nebo 1400 eur měsíčně“.

Je fakt, že Mbappé si v uplynulé sezoně v Paris St. Germain vydělal 72 milionů eur, tedy bezmála dvě miliardy korun, ale k bohatství se dopracoval díky tomu, co umí. V dětství zažil, co je chudoba, zatímco Le Penová pochází z privilegovaného prostředí a studovala na elitních školách. I to by se slušelo připomenout.