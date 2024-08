Sparťané by mohli vyprávět. Jejich setkání s Galatasarayem v loňské sezoně Evropské ligy skončilo hromadnou šarvátkou a kung-fu kopem do Matěje Ryneše. Fotbalisté istanbulského velkoklubu konec v pohárech nerozdýchali a po jejich návštěvě Letné zůstala hořká pachuť.

| Video: Youtube

Tureckým skandálem skončil i boj Galatasaraye s Young Boys Bern o postup do Ligy mistrů. Šokující moment se odehrál v závěru odvetného utkání v istanbulském pekle, když domácí zběsile dotahovali ztrátu 2:3 z prvního klání.

Favorit se snažil vstřelil kýžený gól a vše vrhl do útoku. Jenže v 87. minutě Young Boys udeřili v protiútoku a zpečetili postup. Trefil se Alan Virginius, který po gólu začal gestikuloval a provokovat domácí tým i fanoušky. A to neměl dělat.

Když při oslavě gólu probíhal kolem gólmana Muslery, kapitán Galatasaraye se neudržel a protihráče nakopl. Zkušený Uruguayec uviděl červenkou kartu a čeká ho disciplinární trest. A turecký klub má zase v Evropě ostudu.

Muslera tým nepodržel

Turci se - jako vždy - vymlouvali, že soupeř provokoval, jenže… „Jako profesionál musíte přijmout porážku. Muslera útokem na střelce branky celému světu vzkázal, že profesionál není,“ vzkázal trenér švýcarského klubu Patrick Rahmen.

Úlet Muslery odsoudil i někdejší turecký reprezentant Nihat Kahveci, který působil v konkurenčním Besiktasi, a tak si nebral servítky.

„Muslero, přispěl jsi k tolika titulkům, ale v obou zápasech jsi byl špatný, když to tým nejvíc potřeboval. Kopl jsi do soupeře a dostal červenou kartu. To není chování hodné této úrovně. Známe ten tvůj přístup,“ rýpl si do brankáře, který je v klubu od roku 2011.

Turci utratili v létě za posily 60 milionů eur. Čekali, že se částečně zahojí na Lize mistrů, kde bonus za postup činí téměř 19 milionů eur. To se ale nestalo a Galatasaray tak čeká zemětřesení. Spekuluje se o tom, že vedení klubu rezignuje.