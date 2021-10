„Viděl jsem na Benitézovi, že má pochybnosti, když hrál Keane na můj úkor. Neměl Torresovu rychlost, pro tým byl vždycky nejnebezpečnější, když mohl operovat více před brankou a kombinovat. Trenér se ho snažil změnit, což bylo špatně. Robbie by byl za jakéhokoliv jiného manažera strůjcem velkých úspěchů a střílel spoustu branek, Benitéz z toho udělal osobní problém. Nechtěl ho nechat svojí hru," kritizuje bývalého kouče Liverpoolu Gerrard.

Keanovo působení v Liverpoolu bylo trápením. Ve 28 utkáních vstřelil bývalý irský reprezentant pouhých 7 branek, což je na hráče na jeho pozici převelice málo. Keane se tak hned v zimě pakoval za podstatně nižší částku zpátky do Tottenhamu.

„Nejprve jsem byl potěšen, když jsme Robbieho podepsali. V Tottenhamu hrál výborně, ale v Liverpoolu chtěl hrát na pozici deset. Cítil jsem ale, že ho v této roli nepotřebujeme, protože mě se na té pozici dařilo. Dlouhodobě to vypadalo na problém mezi námi, protože nás trenér Benitéz chtěl na stejné pozici. Na druhou stranu pro oba v týmu nebylo místo," stojí v jednom z útržků knihy Gerrarda Můj příběh.

Řadu kritických slov uveřejnil současný trenér skotských Rangers Steven Gerrard ve své knize Můj příběh. Bývalá legenda anglického Liverpoolu se v ní pustila do bývalého trenéra Reds Rafaela Benitéze.

