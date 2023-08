/VIDEO/ Připomíná "nesmrtelného" Jaromíra Jágra. Více než čtvrt století stál mezi třemi tyčemi, teď se však kariéra legendárního gólmana nachýlila ke svému konci. Italský miláček Gianluigi Buffon pověsí brankářské rukavice na hřebík. Populární "Gigi" se v 45 letech rozhodl seknout s fotbalem.

Gianluigi Buffon | Foto: ČTK/AP/Laurent Cipriani

„A to je všechno, přátelé! Dali jste mi všechno. A stejně tak jsem dal všechno i já vám. Dokázali jsme to společně,“ vzkázal mistr světa.

Oblíbený Gianluigi Buffon končí kariéru po 28 letech. Jeden z nejlepších gólmanů historie je se 176 starty rekordmanem italského národního týmu a rekord drží i v počtu odehraných utkání v Serii A se 657 starty.

Buffon zažil pozoruhodnou kariéru, a nebýt několika zranění v poslední sezoně, jistě by ještě pokračoval. Fenomenální gólman slavil s Juventusem deset mistrovských titulů v italské Serii A, šestkrát vyhrál italský pohár a pětkrát superpohár. V roce 2006 dotáhl Itálii k triumfu na mistrovství světa. Jen Liga mistrů mu zůstala zapovězena, přestože hrál třikrát finále.

Předloni v létě se bývalý manžel české modelky Aleny Šeredové, kterou si vzal v Praze, má s ní dva syny a opustil ji kvůli televizní moderátorce, vrátil do druholigové Parmy, kde začínal s velkým fotbalem. Tehdy podepsal dvouletý kontrakt a po jediné sezoně ho prodloužil.

Nejlepší momenty Gianluigiho Buffona v Juventusu:

Zdroj: Youtube

Původně se zdálo, že bude chytat za Parmu ještě v 46 letech. Jenže v minulé sezony se potýkal se zraněními, a proto se rozhodl rozvázat s klubem platnou smlouvu. Podle italských médií by měl v realizačním týmu italské reprezentace nahradit zesnulého Gianlucu Vialliho.

Největší odkaz zanechal někdejší nejdražší brankář světa v Juvenstusu, kde strávil 19 sezon. „Byl jsi jedinečný. A vždycky budeš. Nemohu ani najít slova, která by popsala, čím jsi byl, co jsi mě naučil, co jsi mi dal. Díky, příteli,“ poklonil se italské legendě kapitán Staré dámy Leonardo Bonucci.