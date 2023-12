Fotbalový svět je v úžasu. Girona, obyčejný klub sousedící s mocnou Barcelonou, letos vystoupila ze stínu španělských gigantů a překvapivě válcuje La Ligu. Ne nadarmo je katalánský zázrak srovnáván s Leicesterem, který v roce 2016 šokoval senzačním ziskem titulu v anglické Premier League.

Fotbalisté Girony slaví historické vítězství nad Barcelonou. | Foto: Profimedia

Žádná Barcelona ani Real Madrid. Hvězdy tradičních velkoklubů vzhlíží k borcům z Girony. Podřadný klub z Katalánska si podmanil španělskou ligu. Girona bodovala osm kol v řadě, sedmkrát zvítězila (padla jen s Realem). Vstřelila víc gólů než kterýkoli jiný tým v lize (38) a poprvé v historii se dostala na první místo La Ligy.

Veliké překvapení? Šok? Náhoda? Teď už ne. Po historickém skalpu katalánského rivala z Barcelony (4:2) se s Gironou musí počítat v boji o mistrovskou trofej. „Už není překvapením, ale kandidátem na titul,“ uznal kouč úřadujících šampionů Xavi.

Girona přitom postoupila zpátky mezi elitu teprve v minulé sezoně. Do nejvyšší soutěže se vrátila po tříleté odmlce. „Girona přišla z ničeho nic,“ upozornil bývalý španělský a barcelonský útočník Luis Garcia.

Za vzestupem Girony stojí – stejně jako v jiných případech – arabští šejkové. Španělský klub je totiž od roku 2017 součástí City Football Group, jehož majoritním vlastníkem je Abu Dhabi United Group. Girona se tak dostala do společnosti klubů z celého světa, kterým dominuje slavný Manchester City. V uskupení jsou například New York City, ale i menší kluby. V portfoliu najdete Melbourne City, Mumbai City, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Sichuan Jiuniu, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia.

Jenže není to jen o penězích, jak by se mohlo zdát. Girona před touto sezonou profinancovala na přestupovém trhu jen čtyři miliony eur. Kluby City Football Group totiž těží hlavně ze vzájemné podpory, projevující se prostřednictvím skautingu nebo půjčování hráčů.

„Tvoříme historii. Tohle nabírá jiné rozměry,“ pravil trenér Míchel po historickém skalpu Barcelony.

Jako Leicester? Děsivé

Nabízí se paralela mezi Gironou a pohádkovým tažením Leicesteru City za titulem v Premier League v sezoně 2015/16. „Je to nový Leicester, že? U Leicesteru si vzpomínám, že lidé říkali úplně to samé: No víte, oni sestoupí,“ vykládal Garcia v rozhovoru pro Reuters.

A slavný Gerard Piqué s ním souhlasil. „Je to děsivé. Začínají vypadat jako Leicester. Je to jedinečný projekt a je neuvěřitelné, jak hrají, jak kombinují,“ svěřil se bývalý kapitán Barcelony.

Lišky tenkrát šokovaly Anglii pod vedením italského trenéra Claudia Ranieriho a v útoku s floutkem Jamiem Vardym. Leicester skvěle začal a o Vánocích se držel v čele tabulky. Přitom o rok dřív se lopotil na chvostu a měl co dělat, aby se zachránil. Nakonec se největší outsider ligy postaral o strhující příběh.

„Proč by titul nemohla získat Girona? Nehrají v Evropě, nemají mnoho reprezentantů. Mohou odpočívat a o víkendu postavit svou nejlepší jedenáctku. Není snadné takový tým porazit. Budou v poslední části sezony cítit tlak? Mohli by. Ale to samé jsme říkali i o Leicesteru,“ zdůraznil Garcia.

Kouče Míchela ale nechávají všechny tyhle senzační úvahy klidným. „Nevím, jestli můžeme vyhrát La Ligu. To není náš cíl. Až nastane poslední třetina sezony, kolem 26. kola, tak si řekneme, jak si stojíme a co jsou naše cíle. Pak možná vše přehodnotíme. Teď je to ještě daleko. Musíme si tyhle chvíle vychutnat, ale až v 26. kole uvidíme, jak na tom jsme a jestli můžeme bojovat i o něco jiného než evropské poháry,“ pronesl kouč Girony.

Ať už pozoruhodné tažení Girony skončí jakkoliv, Míchel si už teď může říct: Máme splněno. „Jsme zachráněni,“ pousmál se.

Je však jasné, že s tím se v Gironě nespokojí.