Zinedine Zidane prožil v Girondins Bordeaux řadu úspěšných let.

Pravověrní slávisté si ty bitvy jistě dobře pamatují. Byla to pro Slavii památná sezona, v níž se třeba na úkor AS Řím dostala až do semifinále Poháru UEFA. Tam jí ale vystavili stopku fotbalisté Girondins Bordeaux.

V jeho sestavě byl i tehdy třiadvacetiletý Zinedine Zidane. I zápasy proti Slavii jej pak vystřelily do turínského Juventusu či Realu Madrid a k postu jednoho z nejlepších nejen francouzských fotbalistů všech dob.

Slávisté proti Bordeaux v Poháru UEFA:

| Video: Youtube

Šlo o jeden z nejslavnějších momentů klubu, v jehož kolonce data založení najdeme číslovku 1920 a profesionálního statusu nabyl o šestnáct let později. Finále Poháru UEFA, nestačili tenkrát až na Bayern Mnichov, předcházel triumf v tehdejším Intertoto Cupu, klub z vinařské oblasti přidal i šest ligových titulů.

Hluboká česká stopa

A také výrazné české stopy. Tu první zde obtiskl v letech 2005 – 2007 Vladimír Šmicer, jenž sem přišel ze svého úspěšného angažmá v Liverpoolu. Později zdejší dres oblékl Jaroslav Plašil, který v klubu dokonce navlékl kapitánskou pásku.

S krátkou přestávkou zde strávil deset let a zažil jak úspěchy v podobě triumfu v domácím poháru, tak ale i pády, když byl později v realizačním týmu při sestupu do druhé ligy.

Tím však pád Bordeaux neskončil. Kvůli vysoké ztrátě v rozpočtu byl klub před pár týdny přeřazen až do třetí nejvyšší soutěže. Ve čtvrtek 25. května pak vedení klubu oznámilo, že se vzdává profesionálního statusu.

V klubu, který zažil velkou slávu, ukončují smlouvy, zavírají tréninkové centrum i akademii. Jestli se sem vrcholový fotbal ještě někdy vrátí, je ve hvězdách.