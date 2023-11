Majestátní Ibrox je domovem jednoho z nejslavnějších skotských klubů - Glasgow Rangers. Ve čtvrtek večer se tady už potřetí představí fotbalisté Sparty. Elektrizující atmosféru na ikonickém stadionu v minulosti zažili i hráči Dukly a Žižkova. Nejvýraznější stopu tady zanechala Slavia, a to kvůli rasistické kauze Ondřeje Kúdely. Připomeňte si památné bitvy českých klubů na tomhle posvátném místě.

Slávista Ondřej Kúdela údajně rasisticky urazil Glena Kamarau z Rangers. | Foto: ČTK/AP/Andrew Milligan

V mistrovské sezoně 1981/82 okusili atmosféru Ibroxu jako první fotbalisté Dukly. Mužstvo kolem legend, jako jsou Ladislav Vízek a současný kouč dejvického týmu Petr Rada, se utkalo s Rangers v prvním kole Poháru vítězů pohárů. Pražané dokázali skotský klub vyřadit, přestože ve Skotsku padli 1:2. Rozhodl gól vstřelený venku, pod který se odepsal František Štambacher.

Dukla vyřadila Rangers v Poháru vítězů pohárů:

„Doma jsme Rangers porazili hladce 3:0. Pak jsme ale přijeli k odvetě a mysleli, že se zblázníme, jaký to byl na tribunách v Ibrox Parku hukot. Navíc domácí hráli skvěle, strašně nás motali. Ale měli jsme náskok z Prahy, jeden gól vstřelili i na jejich hřišti, a tudíž jsme slavili postup. Tehdy totiž platilo, že týmy z Anglie nebo ze Skotska byly za kanálem La Manche poloviční. A to ještě v tom lepším případě,“ líčil tehdejší trenér Dukly Jan Fiala pro Sport.cz.

Mimochodem, na Julisce tenkrát byly návštěvy přes dvacet tisíc. V Praze přišlo dokonce víc diváků, než v Ibroxu. Dukla v dalším kolo porazila doma i slavnou Barcelonu, ale v odvetě s ní vypadla.

Žižkovskou senzaci sledoval i Connery

Hlavně mladší fanoušky to možná překvapí, ale stopu v Ibroxu zanechala i Viktorie Žižkov. A to dost výraznou. Pražané totiž slavili v Glasgow senzační postup v Poháru UEFA.

Psala se sezona 2002/03. Tým kouče Vítězslava Lavičky si převezl do Skotska nadějný náskok 2:0. Mimochodem, porážku Jezdců na Strahově nevěřícně sledoval i slavný herec a fanoušek Rangers Sean Connery.

Žižkov šokoval Rangers v Poháru UEFA:

Odveta v Iborxu dospěla až do prodloužení. Domácí vedli 3:0, na tribunách už se slavilo, ale ve 101. minutě přišel šok. Téměř padesát tisíc skotských fanoušků zmrazil Marcel Lička, který vstřelil postupový gól. A senzace byla na světě.

Spartu spasil vlastní gól v prodloužení

Hned dvakrát vkročili do kotle Ibrox Stadium sparťané. Ani jednou tam nevyhráli. Přesto se při své první návštěvě skotského svatostánku radovali z potupu. V sezoně 1991/92 na sebe Sparta a Rangers narazili v úvodním kole posledního ročníku Poháru mistrů evropských zemí. Sparta se dostala dál i přes venkovní prohru 1:2. Znovu ve prospěch českého klubu zafungovalo kouzlo dnes už zrušeného pravidla o gólu na hřišti soupeře. Ten si dali Jezdci sami, v prodloužení.

Sparta na Iborxu slavila postup v Poháru mistrů evropských zemí:

„Pro nás bylo všechno poprvé. Poprvé na Ostrovech, ve Skotsku, proti nám slavný mančaft, velký stadion, neskutečná kulisa. Nikdo z nás takovou snad do té doby nezažil. Obrovský zážitek,“ zavzpomínal na výjimečný zážitek Michal Horňák v rozhovoru pro Sport.cz.

Ten rok Letenští porazili i Barcelonu a došli až do semifinálové skupiny.

Přede dvěma lety Sparta usilovala o postup na půdě Rangers znovu v Evropské lize. Pod tehdejším trenérem Pavlem Vrbou ale neuspěla, prohrála 0:2 a neprošla do vyřazovací fáze. Ten zápas si pamatují současné opory Ladislav Krejčí, Lukáš Haraslín, David Pavelka, Martin Vitík, Adam Panák, Tomáš Wiesner a Adam Karabec.

Nenávist a nejhorší zážitek

Vůbec největší poprask způsobila v Ibroxu v roce 2021 Slavia. Sešívaní v odvetě osmifinále Evropské ligy zvítězili 2:0 a postoupil, jenže utkání poznamenaly nechutné okolnosti.

Všichni si jistě dobře pamatují brutální zákrok kopačkou Kemara Roofa na hlavu gólmana Ondřeje Koláře, vyloučení Ondřeje Kúdely za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary, nevpuštění slávistických fotbalistů do kabiny či napadení protihráčem v zázemí stadionu.

Utkání Slavie na Ibroxu se zvrhlo:

„Pro mě je nepochopitelné, co se tam stalo. Kamara se v tunelu bez jediného slova pěstmi vrhnul na Kúdelu a utekl. Byl to pro mě nejhorší zážitek ve fotbale, co jsem kdy zažil. Ale hlavně ten zákrok na Ondru Koláře, to byl kop jak z bojových sportů, akorát tam jsou na to bojovníci připravení,“ líčil nevěřícně trenér Jindřich Trpišovský.

Čeští fanoušci teď s napětím očekávají, jaký příběh napíše na Ibrox Stadium Sparta.