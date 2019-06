Pod Ještědem jsou svými výprodeji hráčů již proslulí. Již několikrát se stalo, že nezůstal kámen na kameni a po úspěšné sezóně se v podstatě celý tým rozprodal bez koupě adekvátní náhrady. A letos to může být dost podobné.

Odchod Libora Kozáka se očekával. Přeci jen Sparta může třicetiletému útočníkovi nabídnout výrazně lepší finanční podmínky než Liberec. Jenže tím to nekončí. Jeden z nejlepších hráčů Slovanu Petr Ševčík odešel již v průběhu sezóny na hostování do Slavie.



Na odchodu je i Filip Nguyen, který míří také do týmu sešívaných. Kamso Mara se naopak na sociálních sítí vyfotil ve sparťanském dresu, ale zda to byl pouze vtip, nebo skutečně náznak přestupu, se zatím neví.