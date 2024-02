České fotbalistky na herním soustředění v Portugalsku sice prohrály s Korejskou republikou 1:2, ale z toho, co předvedla Eva Bartoňová, střelkyně jediného gólu poraženého celku, mají fotbaloví odborníci, fanoušci i všichni z prostředí zelených trávníků pusu otevřenou ještě teď.

Eva Bartoňová | Foto: se svolením FAČR

Běžela 53. minuta, Češky v tréninkovém centru portugalské fotbalové asociace Cidade do Futebol se soupeřkami z Asie prohrávaly 0:2. Z levé strany nacentrovala pravačkou, kterou dobře znají i v londýnské Chelsea, několikanásobná Fotbalistka roku Kateřina Svitková. Přesně umístěný, ale nikterak lehký míč poté napálila do sítě 30letá rodačka z Jilemnice Eva Bartoňová neortodoxním způsobem - zády k brance patou své pravé nohy.

„Cílené to bylo, ale kdyby mi to tam Katka znovu takhle dala, tak se mi to tak hezky nepovede. Je to gól, který se povede jen málokdy. Jsem za něj ráda, ale důležitější je pro mě to, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme," smála se šťastná střelkyně, která svůj úsměv nechala na tváři rozehrát už na hřišti, když jí gratulovaly nadšené spoluhráčky.

„Takový krásný gól, co Evča dala, to potěší, ale hlavní je pro mě ta porážka,“ hovořila po zápase ve stejném duchu jako Bartoňová i Svitková. Překrásná branka fotbalistky pražské Sparty, která v minulosti oblékala dres Slavie i Interu Milán, ale bourá sociální sítě.

Zdroj: Youtube

„Za to by se ani Zlatan nestyděl!“ napsal na Xko (bývalý Twitter) uživatel jménem Voitechus. Akrobatický způsob, jaký použila Eva Bartoňová, byl totiž typický pro švédskou megastar bosensko-chorvatského původu Zlatana Ibrahimoviće. „Gól roku!“ nebál se František Seifert mít už v únoru jasno o nejhezčí trefě roku 2024.

České fotbalové reprezentantky čeká v rámci Ligy národů kvalifikace o evropský šampionát. „Máme za sebou dva přípravné duely. S Portugalskem i Korejskou republikou jsme prohrály. Byly to těžké soupeřky, ale přesně s takovými jsme chtěly hrát. Musíme si z toho vzít maximum a snažit se zlepšit. Například Korea byla na tom fyzicky lépe než my,“ podotkla Bartoňová.