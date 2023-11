VIDEO: Parádní gól. Brankář Slavie přelstil sparťana trefou přes celé hřiště

Slávistický gólman Adam Rezek si v derby pražských „S“ připsal kuriózní trefu. Brankář výběru do 18 let vyzkoušel něco, co příliš často nevychází - a byl z toho gól. Slávisté jeho zásluhou srovnali na 1:1 a nakonec dokonce zvítězili.