Zkušený gólman odešel z Juventusu po sedmnácti letech před rokem. V barvách Paris St. Germain získal ligový titul i trofej z domácího Superpoháru, ani on však nepřispěl k výraznějšímu úspěchu klubu v Lize mistrů, kde francouzský mistr ztroskotal v osmifinále proti Manchesteru United.

Po sezóně se pak dohodl s vedením klubu, že kontrakt neprodlouží. Začalo se tak spekulovat o jeho dalším angažmá. Ve hře bylo několik italských celků včetně Atalanty Bergamo, která slavila historický úspěch v podobě postupu do Ligy mistrů.

Nakonec to ale vypadá na návrat do Juventusu, s nímž v minulosti získal devět mistrovských titulů a třikrát prošel do finále Ligy mistrů, v němž ale ani jednou turínští fotbalisté neuspěli. V kádru italského mistra by prý neměl zastávat roli jedničky, kterou má ve své moci Wojciech Szczesny, ale jakéhosi "morálního lídra" s tím, že by v klubu pravděpodobně pokračoval i po skončení aktivní sportovní kariéry.