Kolik lidí vám řeklo v roce 2017, když jste šel ze Sparty do Lutonu, tedy do čtvrté ligy, že jste se zbláznil?

(usměje se) Hodně. Jenže ti, kteří nikdy nebyli na anglických nižších soutěžích, vůbec nevědí, jak obrovsky kvalitní jsou. A v jak ďábelském tempu se hrají.

Pohoršil jste si finančně?

Na Letné jsem měl nadstandardní smlouvu. V Lutonu jsem šel s penězi dolů, byť i tady jsem dostal vynikající kontrakt. Můj krok nebyl o penězích, potřeboval jsem chytat. Říkal jsem si, že odchytám stovku zápasů a půjdu dál.

Sledujete Spartu i nadále?

Mám v ní spoustu kamarádů i ve vedení. Krátce poté, co jsem odešel, angažovali trenéra Stramaccioniho. Když jsem viděl, jak si ze zahraničí přivádí jednoho hráče za druhým, říkal jsem si, že to bude průser.

To sedlo…

Přesně to se stalo nyní Fulhamu. Po postupu do Premier League přivedli čtrnáct posil za sto deset milionů liber. Výsledek? Sestup. Když nakoupíte najednou prakticky celý kádr, takový projekt nebude nikdy úspěšný. Teď to na Spartě konečně vypadá, že se situace obrací k lepšímu.

Věříte tomu?

Je vidět, že kluci chtějí, vrátil se Bořek Dočkal, dominantní hráč. Šanci dostávají mladíci z juniorky, odchovanci, což je správná cesta.

Co vaše situace? Vloni jste vychytal postup do třetí ligy, tuto sezonu jste začal jako jednička.

Odchytal jsem první tři zápasy, kvůli břišní a tříselné kýle jsem ale dál nemohl. Než mě vzali na operaci, musel jsem chodit na lavičku. Trénoval jsem, ale bolesti byly strašné. Po zákroku jsem byl za pět týdnů zpátky, jenže můj konkurent se chytil. Začalo se vyhrávat, nedostával jsem se ani na lavičku. Zlomilo se to až na konci sezony.

Myslel jste během té doby na odchod?

V mém věku je prioritou, abych chytal. Byl jsem aspoň několikrát hrát za béčko. Chci v Lutonu zůstat, budeme ve druhé anglické lize, v šesté nejlepší soutěži na světě. V létě se poperu o pozici jedničky. Na lavičce ovšem spokojený nebudu.

V Anglii jste s výjimkou tří let strávených ve Spartě od roku 2006. Co vás na ní přitahuje?

Jsem tady jako doma, i manželka je Angličanka. Ostrovy mě vždycky přitahovaly. Kvůli fotbalu, fanouškům, plným stadionům. Na zápase čtvrté ligy nedávno bylo sedmnáct tisíc diváků. Fotbal v Anglii jde pořád nahoru, staví se nové stadiony, tréninková centra. Když jsme postoupili do třetí ligy, přišlo na oslavy šest tisíc fanoušků.