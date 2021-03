Slavia dobyla Anglii. On slavil v jejím dresu. Tomáš Souček je krásným příkladem toho, že i český fotbalista může zářit na ostrovech. Pravidelným tempem se sune mezi respektované postavy i hvězdy Premier League, nejuznávanější fotbalové soutěže planety.

Fotbalista Tomáš Souček | Foto: Profimedia

Může za to směsice dvou faktorů. Zaprvé jde samozřejmě o výkony. Bez brilantních projevů na trávníku by to nešlo. Zadruhé je to jeho nátura. Slušnost, poctivost, to je jeho mantra.