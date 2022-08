Góly v závěru? Přinesly Slavii slávu i zatracení, připomeňte si památné momenty

/VIDEO/ Slávista Ivan Schranz nekompromisně rozvlnil síť branky polského Rakówa a v Edenu vypukla obrovská euforie. Pražané právě odvrátili hrozbu nevyzpytatelných penalt a postoupili do základní skupiny Konferenční ligy. Není to poprvé, co v zápasech Slavie rozhodovaly poslední vteřiny, ne vždy však měli důvod k radosti.