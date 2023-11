James Gomez. Tohle jméno bude fanoušky Sparty ještě dlouho budit ze sna. Gambijský reprezentant projel Letenským zápas s Glasgow Rangers. Na první gól namazal a i druhý šel na jeho vrub. Na sociálních sítích dostal za tragický výkon co proto.

James Gomez ze Sparty zavinil porážku s Rangers. | Foto: Profimedia

Dlouho očekávaný zápas absolutně nezvládl. Sparťanský obránce James Gomez možná připravil českého mistra o postup v Evropské lize. Letní posila z dánského Horsensu zavinila v utkání s Glasgow Rangers (1:2) oba góly.

Jednadvacetiletý Gambijec hned na začátku nezvládl malou domů a míč namazal na gól Danilovi. Vzápětí se v šestnáctce nechal obehrát Cantwellem a po dvaceti minutách bylo to 0:2. O přestávce šel nešťastník Gomez dolů.

VIDEO: Památné bitvy na Ibroxu: Rasista Kúdela, pěsti i elektrizující atmosféra

„Gomez hořel. Takhle velké zápasy rozhodují zkušenost a ty bohužel nemá, je to ještě mladý kluk,“ vykládal v zápasovém studiu na ČT bývalý brankář Zdeněk Zlámal.

Další expert Jakub Podaný se Gomeze tak trochu zastal a mírnil kritiku. „Pro hráče smolné, ale ta rozehra byla systémově dobrá a Gomez má a měl hrát dopředu. Když jsem si ho nakoukával při přestupu, tak: Dobrá hlava a výskok. Pozičně slušně. Ale až moc často volil kříže a dlouhé míče. Jeho tým ale nechtěl tolik kombinovat, což je ve Spartě naopak. Je mladý a záleží, jak to navnímá a zvládne při dlouhodobější práci s tímto realizákem,“ napsal na platformě X.

Zároveň dodal: „Vydra je momentálně prostě dál než Gomez.“

Podaný uhodil hřebíček na hlavičku. Při absenci defenzivního lídra Ladislava Krejčího měl dostat šanci někdo jiný než Gomez. „Kdyby tam byl Vydra, bylo by to jiné kafe… Gomez byl jalovej už předtím a v béčku taky žádná sláva,“ hartusil jeden z příznivců.

Gomez nemá na tuhle úroveň

I další fanoušci vyčítali kouči Brianovi Priskemu, že Gomeze opět nasadil. Mladý obránce zatím nic neukázal, podle nich nemá v základu co dělat. „Doteď mě absolutně nepřesvědčoval, ale dneska tomu teda nasadil korunu,“ zlobil se jeden z fans.

„Není to ani tak škoda, jako spíš obrovská chyba realizačního týmu, že tohohle frajera do takovýho zápasu postaví, když hořel už v zápase v Boleslavi,“ nechápal další nahněvaný sparťan.

Sám Priske po utkání uznal chybu. „Beru to na sebe,“ kál se. „Chyba se stane, ale ten hráč absolutně nemá na tuhle úroveň,“ zazněl další hejt.

Sešívaná paráda. Slávisté oplatili AS porážku a mají téměř jistý postup

Gomez to Spartě zavařil. Pražané ztrácejí z třetího místa na Jezdce tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play-off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do Konferenční ligy.

V dalším utkání na konci listopadu Sparta hostí Betis. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince v Limassolu.