Generálnímu řediteli zlínského Fastavu Zdeňku Grygerovi po výprasku v Ostravě došla trpělivost. Známý funkcionář už se nechtěl dál utěšovat dobrou hrou, slušnými výkony. Líbivá slova trenéra Csaplára se mu přestala zajídat, po osmé porážce svérázného kouče odvolal.

„Hlavním důvodem byla sportovní stránka. Naše hra vypadala celkem dobře, ale nebyla efektivní. Některé zápasy sice byly velmi povedené, ale fotbal se pořád hraje na body a ty nemáme,“ připomíná Grygera.

„Na to, jaký je tady kádr, výsledky nebyly dobré. Tabulka mluví za vše,“ přidává pragmaticky zlínský funkcionář.

Že by v Csaplárově odchodu hrála nějakou výraznou roli slova, která vyřkl na pozápasové tiskové konferenci v Ostravě, Grygera odmítá. „Je pravda, že tam trenér trošku uhnul, ale bylo to spíše slovíčkaření. Nebylo to tématem,“ tvrdí.

Problémem prý nebylo ani to, že zkušený kouč ve volných chvílích často odjížděl za rodinou a nemocným synem do Liberce. „To jsme věděli,“ uvedl Grygera.

Vedení Fastavu kritickou situaci probíralo celou neděli, konečný soud nad Csaplárem vyneslo až v pondělí po debatě s trenérem, který byl odhodlaný ve Zlíně pokračovat.

„Já to ale vidím trošku reálněji než on,“ říká.

Přitom majitel Červenka si i s Grygerou od bývalého kouče Liberce, Slavie nebo Příbrami hodně slibovali. Nakonec ale slova o líbivém a útočném fotbalu vyzněla do prázdna.

„Už v přípravě jsme viděli, že to bylo nahoru dolů. I generálka byla hodně riskantní. V tu chvíli jsem si říkal, že to bude hodně ostré, běhavé a líbivé, že se to hlavně lidem bude líbit,“ líčí.

Problémem byla míra rizika, na kterou Csaplár doplatil už při posledním angažmá v Příbrami. „Věděl jsem, že občas někomu dáme čtyřku a pak ji i od někoho dostaneme. Bohužel výsledky nebyly. Vyhráli jsme pouze třikrát a jenom v Opavě výraznějším rozdílem,“ připomíná.

Euforii po sladkém triumfu 3:0 následně spláchli do kanálu nezvládnuté důležité duely doma s Karvinou a v Českých Budějovicích. „Soupeřům, kteří jsou v tabulce kolem nás, jsme body darovali,“ ví Grygera.

Ševci se po dalších porážkách propadli ve FORTUNA:LIZE na předposlední příčku. Skóre 9:19 je hrozivé.

„Dostali jsme strašně moc gólů, což mně jako obránci, který prošel italskou ligou, vadí nejvíc,“ přiznává někdejší opora Juventusu.

„Pro mě je defenziva vždy na prvním místě. Měla by být základem naší hry, i když tím nechci říct, že teď zalezeme a budeme v jedenácti stát na šestnáctce a pouze bránit,“ pokračuje.

Zjednodušit hru a přinést výsledky teď má povýšený asistent Jan Kameník. „Byl naší první volbou,“ tvrdí Grygera.

„Už v létě po konci minulé sezony jsme řešili, zda mužstvo povede dál jako hlavní trenér. Nakonec jsme se přiklonili k variantě zkušenějšího trenéra. Věděli jsme ale, že když přijde k nějaké změně, vrátíme se k modelu z konce minulého ročníku,“ vykládá Grygera.

Dvojnásobný mistr ligy se Spartou chce po nevydařených angažmá Petržely, Pivarníka a právě Csaplára do budoucna sázet spíše na odborníky z regionu, jako tomu bylo v Baťově městě dřív.

„Nebudeme si nic nalhávat, je tady specifické prostředí. Občas je těžké získat do Zlína kvalitního trenéra. Je to dáno městem, polohou, vším,“ říká.

S majitelem Červenkou se shodli na tom, že v minulosti byli na lavičce ševců úspěšní hlavně trenéři, kteří znají prostředí a mají vztah k regionu. Ať už to byl Páník nebo před ním Hoftych s Marečkem. Teď ale zlínští činovníci podobně respektované a zkušené odborníky v okolí nevidí.

„Jsou tady hlavně mladí a nadějní kluci, jako Broňa Červenka, Petr Slončík nebo Honza Jelínek na Vršavě,“ vyjmenovává Grygera možné budoucí zlínské trenéry.

Novinkou je návrat Petra Slončíka na Letnou. Bývalý hráč Zlína a Slovácka, který působí v divizním Slavičíně, rozšíří realizační tým a stane se dalším asistentem.

„Má zkušenosti a jiný pohled na fotbal než všichni ostatní,“ oceňuje Grygera.

Obměněnému realizačnímu týmu zatím žádný úkol nedal. Nejbližším cílem je v reprezentační pauze pořádně potrénovat, dát mančaft do kupy a důkladně se připravit na těžké zápasy, které ševce ve zbytku dlouhé podzimní části ještě čekají.

„Na krásu teď nikdo nehledí. Potřebujeme zjednodušit hru a týmovou prací sbírat body,“ říká Grygera.

Týmu i přes některé výpadky věří. Je ale pravda, že od některých posil čekal nejen Grygera víc.

„Věřili jsme prostě tomu, že ti hráči půjdou za trenérem a budou se za něj bít,“ vysvětluje s tím, že nikdy v minulosti nebyl zastáncem pokut.

„Samozřejmě něco jiného je pozdní příchod na trénink, ale to jsou interní věci. Fotbal jsem hrával a vím, že pokaždé není forma ideální a někdy to opravdu nejde. Na druhé straně kromě utkání v Českých Budějovicích jsem vždy viděl u všech hráčů nasazení a chuť. Nebylo to tak, že by to neodběhali,“ říká.

Výjimkou byl právě zpackaný duel na jihu Čech. „Výjezd si kluci hradili sami. Neodpovídalo to tomu, co pro ně klub dělá,“ dodal.