Běžela 78. minuta zápasu, když si záložník Rudých ďáblů Casemiro všiml rozeběhnutého Marcuse Rashforda. Pětadvacetiletý útočník stál ve viditelném ofsajdu a míč nakonec i přes velkou snahu nedostihl, za ním ale číhal Bruno Fernandes, který z hranice pokutového území překonal Edersona a bylo vyrovnáno. Hlavní sudí utkání Stuart Attwell nejprve branku pro ofsajd neodpískal, na radu videorozhodčího ale svůj verdikt nakonec změnil.

Kritika Čecha, ten Hag chápe rozčarování

Obrat dokonal Rashford, který se trefil v sedmém utkání za sebou. United opanovali derby po třech prohrách, na svého rivala se dotáhli na třetím místě na rozdíl pouhého bodu.

„Viděl jste to sám, Rashford v osajdu byl, Fernandes naopak ne. Rashford svým pohybem jednoznačně rozhodil našeho brankáře, který by se pravděpodobně uchýlil k jinému řešení situace,“ soptil po utkání kouč City Pep Guardiola. „Pokud se vcítím do pocitů soupeře tak chápu, že mohou být nešťastní ze situace před první branou,“ řekl trenér United Erik ten Hag.

Do pozápasových reakcích se zapojila řada fotbalových osobností či fanoušků. „První gól United jen dokázal, že lidé, kteří tvoří pravidla, nerozumí hře,“ kritizoval sporné rozhodnutí na svém twitterovém účtu bývalý brankář i funkcionář londýnské Chelsea Petr Čech.

„Pokud by Rashford v té pozici nebyl, Akanji by měl mnohem více prostoru k zastavení útočné akce. Rozhodně to ovlivnilo celý zápas, tento gól úplně otočil utkání a nakopl United k obratu,“ řekl bývalý skotský fotbalista a aktuálně expert Sky Sports Graeme Souness.

„Titul dejte rovnou United. Od té doby, co přišel ten Hag je neuvěřitelně tlačí rozhodčí,“ zlobí se jeden z fanoušků City na sociálních sítích. „Krádež za bílého dne. Stuart Atwell měl zbytek zápasu odpískat v dresu United,“ vzteká se další z příznivců.

Nejvíce z celé situace vytěžil vedoucí Arsenal, který má na Citizens k dobru pět bodů a před sebou severolondýnské derby na hřišti Tottenhamu.