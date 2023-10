/VIDEO/ Nesčetněkrát si možná Marc Guiu představoval, jak by mohla probíhat jeho premiéra v dresu slavné Barcelony. Realita ale nakonec nejspíš předčila absolutně všechna jeho očekávání.

Marc Guiu se raduje z premiérového gólu v dresu Barcelony. | Foto: Profimedia

Barcelona hrála důležité utkání proti Bilbau a na domácím hřišti se poměrně trápila. Na ukazateli skóre stále svítily dvě nuly. A to běžela už 79. minuta. Trenér Xavi neváhal a sáhl ke střídání. A ukázal na Marca Guia.

Byl to možná trochu risk. Vždyť Marc oslavil letos teprve sedmnácté narozeniny. Ale ještě než fanoušci stihli zapochybovat, jestli neměla někdejší hvězda Katalánců sáhnout po někom zkušenějším, mladík rozmetal všechny pochybnosti na prach.

To když si zkušeně pohlídal pohyb spoluhráčů s míčem, vyčíhl si přesnou přihrávku do běhu, rozkmital své rychlé nohy a v mžiku mu dvojice obránců koukala z úctyhodné vzdálenosti na záda.

Jako třešničku na dortu pak nasadil jesle gólmanovi soupeře a rozhodl o vítězství Barcelony. Na první gól v jejím dresu mu stačila jedna střela a pouhých třiadvacet vteřin na trávníku.

Není divu, že se po famózní premiéře nemohl téměř ani nadechnout. „Nemůžu dýchat. Užívám si tenhle okamžik, pořád létám. Celou sezonu tvrdě pracuji na tom, abych využil šanci, kdyby nějaká přišla,“ popisoval své pocity Guiu.

Když se trochu vydýchal, dostal se i k samotné brance. „Když jsem viděl vybíhat brankáře, rozhodl jsem se vystřelit,“ přiblížil své myšlenkové pochody, které těsně předcházely nejdůležitějšímu momentu jeho dosavadní kariéry.

„Před příchodem na hřiště mi trenér říkal, ať dělám přesně to, co v mládežnickém týmu, a chopil se všech šancí, které se mi naskytnou,“ nastínil i komunikaci s koučem mladík, který oblékl barcelonský úbor poprvé ve výběru dětí do osmi let.

„Umí střílet góly, má jiskru. Je to hráč, kterého já osobně mám moc rád,“ vyjádřil se na adresu úspěšného debutanta i trenér Xavi.

Guiu se ve věku 17 let a 291 dní stal vůbec nejmladším hráčem, který skóroval v dresu Barcelony hned při svém debutu. Není to přitom tak dávno, co hráč katalánského celku překonal jiné historické maximum. Začátkem října se Lamine Yamal stal nejmladším střelcem La Ligy. Bylo mu bylo 16 let a 87 dní.