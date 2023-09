Zkušeného stopera anglické reprezentace a Manchesteru United Harryho Maguireho se poté, co se stal terčem kritiky a posměšků za vlastní gól při duelu se Skotskem, zastala na sociální síti Instagram jeho maminka Zoe Maguireová. Napodobila tak matku bývalého teplického kouče Jiřího Jarošíka Janu, která před hněvem fanoušků bránila svého syna.

Kapitán Manchesteru United Harry Maguire | Foto: ČTK/PA/Andrew Yates

I prvním stupněm základní školy povinné děti díky různým zesměšňujícím videím na sociálních sítích ví, že Harrymu Maguiremu se lepí smůla na paty, eufemisticky řečeno. Třicetiletý obránce je už delší dobu na pranýři za často se opakující chyby, jeho fotbalové dovednosti zůstávají upozaděny. Ve světovém fotbale není žádný jiný hráč, jehož minely by se řešily více.

Na klubové úrovni Maguire ztratil důvěru kouče Erika ten Haga, v této sezoně naskočil pouze na 24 minut do duelu proti Arsenalu (1:3). Reprezentační trenér Gareth Southgate ale fotbalistu, který si zahrál na dvou světových a jednom evropském šampionátu, na nedávný přátelský zápas proti Skotsku nominoval.

Harry Maguire v základní sestavě nenastoupil, naskočil do hry jako střídající hráč. Za stavu 2:0 pro Anglii si v 67. minutě nešťastně vstřelil vlastní gól, hrdý Albion ale i tak vyhrál 3:1. Anglického stopera si na paškál bralo nejen skotské publikum, posmívali se mu ale dokonce i komentátoři a experti ve studiu.

Kouč svého hráče podržel

Southgate si posměváčků všimnul a svého svěřence se zastal. „Pochopím, když na něj křičí skotští fanoušci, ale jak se k němu chovají naší vlastní komentátoři, experti a další… Tohle nenávistné prostředí kolem Harryho bohužel vytvořili oni, idioti z naší strany. Přehnané reakce po zápase se Skotskem jsou toho důsledkem. Naopak jsem rád, že naši fanoušci na stadionu Harryho vyvolávali. Poznali, že je potřeba ho chránit."

Zdroj: Youtube

Není sám, kdo se Harryho zastal. Na sociální síti Instagram si své srdce vylila maminka Zoe Maguireová. „Chápu, že ve světě fotbalu jsou vzestupy a pády, pozitivní i negativní reakce, ale to, co se sneslo na Harryho, daleko přesahuje fotbal. Není to pro mě v pořádku, když vidím, čím si prochází. Nerada bych viděla, aby něčím podobným v budoucnu procházeli ostatní rodiče nebo hráči, zvláště mladí chlapci a dívky."

Maguire, nejdražší stoper historie, který přišel do Manchesteru v roce 2019 z Leicesteru za 80 miliónů liber, vzkázal, že je nad věcí. „Jsem s tím v pohodě, s tím si nedělejte starosti. Neřekl bych, že jsem na to zvyklý, ale dokážu se s tím vyrovnat. Tak trochu to sejme tlak z mých spoluhráčů a všechno se to přenese na mě. V takovém případě je to nutí hrát lépe. Harry má obrovské srdce. Je mentálně silný a dokáže vše zvládnout často lépe než ostatní."

Zoe Maguireová není první fotbalovou mámou, která se veřejně zastala svého syna. Za všechny jmenujme Janu Jarošíkovou, maminku bývalého kouče Teplic Jiřího Jarošíka. Ten od fanoušků „žlutomodrých" dostával „za uši" poté, co jeho svěřenci prohráli zkraje minulého ročníku FORTUNA:LIGY v Edenu se Slavií 0:6. Jarošík tehdy některé hráče obětoval pro příští zápas, který považoval za mnohem důležitější. Příznivci Severočechů mu ale tento tah vyčítali. „Ferrari může řídit každý, jen mít prachy,” napsala paní Jana Jarošíková a naznačila tím tehdy, že její syn na Stínadlech tak trochu vaří z vody. Na Facebooku, kde na fanoušky reagovala, zanechala hned několik komentářů.

Jiřího Jarošíka z Teplic následující jaro kvůli bídným výsledkům a nesouladu s klubovým vedením vyhodili. Po konci v ruském Orenburgu je teď bez angažmá. Jak dopadne Harry Maguire v Manchesteru United? Už v létě se hovořilo o intenzivním zájmu West Hamu United, anglický reprezentant se ale rozhodl zůstat na Old Trafford. „S West Hamem jsme se zkrátka nedohodli. V Manchesteru United jsou rádi, že zůstávám, a já jsem rád, že budu bojovat o své místo. Jsem připraven, dám do toho všechno,“ zaznělo teď z jeho úst odhodlaně.