Haškův klid

Hlavní kouč Ivan Hašek nechal předzápasovou rozcvičku zcela v režii svých kolegů Jaroslava Veselého a Jaroslava Köstla. Sám se chopil kormidla až se začátkem zápasu, během kterého korzoval pomalým krokem vymezeným obdélníkem a většinu času zachovával naprostý klid.

Nejčastěji se založenýma rukama obcházel z jednoho rohu svého území do druhého, jen občas pohybem ruky nasměroval hráče na pozice, kde by si je představoval. Jindy hráče podpořil krátkým potleskem a stručnými instrukcemi.

Větší emoce na sobě dal nový lodivod znát jen dvakrát. Deset minut před koncem se Češi cpali do soupeřova pokutového území, ale kousek před ním o míč přišli. Hašek v tu chvíli nespokojeně rozhodil rukama a poprvé na sobě dal vidět nepohodu. To obdržený gól z první půle s ním prakticky nehnul.

Ten pravý výtrysk emocí si ale nový český kouč nechal až na samotný závěr. Po Barákově parádní trefě z přímého kopu Hašek dvakrát zapumpoval pěstí a rozhodující gól oslavil v objetí se svými kolegy na lavičce.

Po utkání si pak potřásl rukou s norským trenérem a plácnutím a objetím poděkoval i všem svým svěřencům. „Člověk prožívá to, co je pro každého sen. Pro mě je to taky nádherné. Užívám si to. A nejen já. Věřím, že si to budou užívat i hráči a celý realizační tým,“ uvedl na konto emocí sám Hašek.