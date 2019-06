Fotbalisté a fotbalistky během jara přispívali za každou vstřelenou branku do sítě soupeře padesátikorunou, která putovala na konto nemocného Dalibora Močigemby z Ostravy, který bohužel od narození trpí dětskou mozkovou obrnou.

Výtěžek z jarního snažení byl předán do rukou rodičů Dalibora, kteří tuto částku použijí na další nákladnou léčbu svého syna. Celková částka této charitativní akce vynesla krásných 18 500 korun a u předání pomyslného šeku asistovali dospělí i mládežničtí fotbalisté Gascontrolu.

„Bylo nám ctí se této akce zhostit. Veliké poděkování patří všem našim sportovcům, ale také fanouškům a přátelům klubu, kteří také přispěli na tuto dobrou věc. Když jsme do toho šli, věděli jsme, že to nebude o statisících pro Dalibora, nejsme bohatý klub a každý má nějaké finanční limity. Avšak dokázali jsme, že tady žijí lidé s dobrým srdcem a o to tady šlo. Ukázat srdíčko a nebýt lhostejný k někomu, kdo nemůže žít plnohodnotný život a je odkázán na pomoc rodičů a druhých. Věřím, že částka Daliborovi pomůže zpříjemnit mu život,“ prohlásil prezident klubu FK Gascontrol Radomír Zábranský.