V české nejvyšší soutěži odpískal Michal Křepský za dvě sezony 16 zápasů. Poté však skončil kvůli rodině, práci i pocitu nedostatečné podpoře ze strany Komise rozhodčích. Momentálně už na listině profesionálních rozhodčích nefiguruje. Řídí zápasy na krajské úrovni. S blížícím se mistrovstvím Evropy se podíval na novinky, které Euro slibuje.

Michal Křepský, rozhodčí | Foto: Deník

Na Euru bude nově na světelné tabuli vysvětleno rozhodnutí, které sudí učiní na základě intervence VAR. Jak to vnímáte?

Já bych to nedělal. Je to sice krok dopředu, ale psaní na obrazovku je za mě zbytečné. Je lepší, aby to rozhodčí vysvětlil slovně do mikrofonu, aby všichni diváci slyšeli, co říká, jako je tomu v hokeji.

Nemělo by to vliv na plynulost hry? V hokeji se přece jenom čas stopuje.

Doba hry se nastaví. Všechno se zrychluje a myslím, že jedna nebo dvě věty zaberou maximálně třicet sekund, takže v tom pro mistrovství Evropy nevidím problém.

Může to rozhodčím pomoci, nebo i ublížit?

Určitě jim to neublíží, bude na ně nadále tlak, ale pro veřejnost bude lepší, že bude hned vědět, co se stalo a proč sudí rozhodl tak nebo tak. Určitě je to lepší s komentářem rozhodčího. Myslím si, že to sudím naopak pomůže a ten tlak může být trošku menší.

UEFA hlásí, že s rozhodčími bude moci komunikovat pouze kapitán a ostatní za to můžou vidět žlutou kartu. Co říkáte na tohle prohlášení?

Moc nerozumím, proč tohle chtějí zkoušet zrovna na Euru. Je to za mě chyba. Měli to začít už v kvalifikaci nebo u Ligy národů a pak pokračovat na finálovém turnaji. Nemyslím si totiž, že by kartovali zkušené hráče, kteří nebudou mít pásku. Třeba, když vezmu tým Česka, tak například Coufal, Barák nebo Schick, když něco řeknou, tak hned kartu nedostanou. Myslím si, že to nebude v praxi fungovat.

Za dvě žluté karty je stop na další utkání. Může to tedy být nespravedlivé, že někomu to bude procházet a některý rozhodčí třeba bude přísnější?

Určitě může. Nevěřím, že budou kartovat starší a zkušené hráče. Možná nějaké mladé, když se jim něco nebude líbit a řeknou to, tak kartu dostanou. Já si ale nemyslím, že by těch karet za kritiku rozhodčího padlo nějak hodně.

Jaký očekáváte metr od sudích, bude volnější?

Těžko říct. To se uvidí podle týmů, které budou hrát i na rozhodčím, jak si to nastaví. Přeji si, aby do toho VAR vůbec nezasahoval a vše se vyřešilo bez problému na hřišti. Věřím, že na Euru to bude super kvalitně odřízeno ze všech stran a nestane se žádná velká chyba, jakou jsme mohli vidět v semifinále Ligy mistrů. Větší zádrhel vždy vidím na mistrovství světa, protože rozhodčí mimo Evropu jsou horší než ti evropští.