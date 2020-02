Do Anglie zase putuje málem v každém přestupovém období jeden talentovaný teenager (naposledy olomoucký Radek Vítek do Manchesteru United). Více českých vlaječek u gólmanů najdete v prvních ligách i ve Skotsku či na Slovensku. Na tak malou zemi je to mimořádná produkce.

„Tři vyrovnaní gólmani jako Vaclík, Koubek a Pavlenka, navíc v takhle dobrých ligách, to je obrovské plus pro nároďák a skvělá reklama,“ míní Martin Vaniak, bývalý reprezentant a ikona Slavie.

Čím to, že výchova brankářů Čechům tak jde? Třeba tím, že u gólmanů nezaspali v modernizaci tréninkového procesu. Individuální tréninky jsou samozřejmostí.

„Věnujeme se brankářům od útlého věku, to za mé éry nebylo. Já potkal trenéra brankářů až v chlapech. V akademiích mohou ke klukům přistupovat individuálně,“ zamýšlí se Vaniak.

Na ostrovy pak mladíkům pomáhá renomé slavných předchůdců. Ať zmíněného Čecha, zesnulého Pavla Srnička či Luďka Mikloška. Prostějovský rodák ve West Hamu trénoval brankáře, teď pracuje pro agenturu Sport Invest. „Má tam fantastické jméno. jeho záštita je zásadní,“ říká Vaniak.

Lize vládne Kolář

Vaniak je ovšem zastáncem cesty do zahraničí přes domácí nejvyšší soutěž. Jako vzorový příklad dává svého nástupce v brance Slavie Ondřeje Koláře. Jasnou jedničku mezi současnými ligovými gólmany. Francouzské Nice za něj chtělo vysázet až 400 milionů!

„Výborně hraje nohama, to se dnes hodně vyžaduje. Je psychicky silný a opakovaně potvrzuje výkony. Má i to, co Slavia v lize potřebuje nejvíc: když čeká dlouhou dobu na jeden nebo dva klíčové zákroky, tak mužstvo podrží,“ vypočítává Vaniak.

Další pořadí v pomyslném žebříčku tuzemských brankářů by ale volil trochu jinak. Na druhé místo by poslal libereckého Filipa Nguyena. „Hlavně proto, že je dlouhodobě stabilní,“ vysvětluje. Vaniak se nebál dalších konkrétních komentářů. Nelíbí se mu Tomáš Grigar. „Má na mě moc výkyvů. Dovede zápas vychytat, ale i pokazit,“ glosuje Vaniak.

Hned za Nguyena by vytáhl jabloneckého Vlastimila Hrubého. „Trmal je dobrý, ale ještě toho v lize odchytal málo. Třeba opavský Fendrich, který je podceňovaný, je pro mě lepší,“ líčí Vaniak, jenž by do top ten zahrnul na úkor veteránů klidně i mladoboleslavského Jana Stejskala. „Na podzim se mi hodně líbil,“ konstatuje.

A co sparťané? „Heča mě ještě nepřesvědčil, že je to gólman pro Spartu, ale do desítky by se mi vešel. Zato Rumun Nita především kvůli poměru cena/výkon určitě ne,“ dodává Vaniak.