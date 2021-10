V nedělním Le Classique mezi Marseille a PSG měl sice Messi tvrďáka Ramose na svojí straně, ale stal terčem horlivého fanouška. Když se Argentinec hnal v 73. minutě do šance a před pokutovým územím soupeře už si šteloval míč na střelu, nečekaně musel útok zastavit. Za Messim se totiž řítil fanoušek, který slavného útočníka nakonec dostihl, a proto musela být hra přerušena. Výtržníka poté vyvedla ze hřiště ochranka.

