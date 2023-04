Je to boháč, vlivná osoba. Jenže teď si toho dovolil až moc. Daniel Křetínský zašel příliš daleko, zkrátka přestřelil. Majitel fotbalové Sparty vstoupil během utkání svého týmu do kabiny rozhodčích, a tím překročil veškeré únosné meze. Tohle se nedělá. Pošpinil tak nejen svoje jméno, ale vrhnul stín pochybností i na svůj klub, kterému se po téměř deseti letech bídačení konečně zase daří a má letos šanci urvat kýžený mistrovský titul. „Lidé jako on si myslí, že můžou všechno. Mají pocit, že mají k rozhodčím blízko,“ míní o překvapivém počínání Křetínského sparťanská legenda Horst Siegl.

Boss z Letné si to o přestávce ligového mače mezi Spartou a Brnem (3:1) nakráčel za rozhodčím rovnou do kabiny. „Slušnou formou požádalo vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhodčích opustil,“ napsal hlavní sudí Marek Radina do oficiálního zápisu o utkání.

Daniel Křetínský si chtěl s Radinou vyjasnit dva sporné verdikty – vedoucí gól Jakuba Řezníčka, který padl po hraniční ofsajdové situaci, a pak hlavně neuznanou branku domácího útočníka Tomáše Čvančary kvůli údajné ruce.

Zápas, který Sparta otočila, přinesl dost kontroverzních momentů. Chování distingovaného byznysmena s přezdívkou Česká sfinga ale zaskočilo i Siegla, který toho zažil v českém fotbalu hodně.

„Dlouho jsem Křetínského na ligovém zápasu Sparty neviděl, asi si jako Brňák nechtěl nechat ujít „derby“ se svým Brnem, které možná taky tak trochu vlastní… V utkání se vyskytly kontroverzní věci, to ho rozlítilo a šel se rovnou zeptat rozhodčího. Jde o hodně, o titul, o peníze. Ale nechápu jeho postoj, tohle nemá zapotřebí,“ míní Horst Siegl.

Bývalý útočník je sparťanskou legendou. Čtyřnásobný král střelců české ligy během svého působení na Letné vystřílel Spartě jedenáct titulů. „Z pozice majitele klubu to bylo úplně zbytečné. Bylo to nešťastné, a teď už to ví taky Křetínský.“

Podle Siegla si měl Křetínský počkat na konec zápasu, pokud si chtěl s rozhodčím promluvit. Nebo to řešit prostřednictvím někoho z týmu. „Jsou tam lidi, kteří můžou do kabiny rozhodčích. Třeba vedoucí mužstva Baranek, který s rozhodčími komunikuje. Nebo tam měl jít aspoň v jeho doprovodu.“

Křetínskému jako členovi FAČR hrozí za porušení řádu zákaz činnosti až na tři měsíce. „Jemu je ale úplně jedno, jaký trest dostane,“ tuší Siegl.

Éra bossů Macha a Starky

Majoritní akcionář Sparty se asi inspiroval Miroslavem Peltou. Svérázný majitel jabloneckého klubu, kterému v kauze dotací hrozí devět let vězení, navštívil v roce 2021 rozhodčí, aby se prý omluvil za chování kouče Petra Rady.

„Oni si ve své pozici myslí, že mají k rozhodčím blízko a můžou si všechno dovolit,“ kroutí hlavou Siegl.

Vyhlášený kanonýr vzpomíná na divoké devadesátky. „Tehdejší majitel Sparty Petr Mach byl hodně impulzivní. Když šel za hráči do kabiny, tak rozhodčí nebyli daleko. Možná tenkrát mohla přijít nějaká přestřelka,“ usmívá se Siegl, který zažil v Příbrami i vyhlášeného bosse Jaroslava Starku. „Jarda taky kolikrát nebyl spokojený s rozhodčími. Ale v Příbrami to bylo takové domácké, rozhodčí pak seděli s Jardou. To už je pravěk.“

Podle Siegla nesou část viny i rozhodčí. „Nechci to házet na ně, nepískají špatně, ale něco je díky VARu průkazné, a přesto pochybí. To mi vadí. Šéf rozhodčích Příhoda tvrdil, že to bude dobrý, ale žádný posun nevidím. Hází to stín na celou ligu.“