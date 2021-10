„Bylo to tak snadné se někam přidat. Byly tam peníze a navíc, v tom věku chtěly všechny holky nějakého zlobivého kluka. Můj bratr měl ale hodně rozumu a neustále mě hlídal,“ vzpomíná.

Pro mladého kluka pocházejícího ze čtvrti plné gangů a kriminality to byl splněný sen. Vždyť v mládí sledoval, jak mu ubodali blízkého kamaráda, viděl, jak mu přítele odváží do vězení. Nebýt staršího bratra, mohlo být s Antoniem opravdu zle.

Jenže rázem přišlo nečekané vykoupení. Antonia v roce 2012 koupil Sheffield Wednesday, který v něm viděl obrovský příslib. A povedlo se. Přes Nottingham se postupně prostřílel až do West Hamu, kde si před šesti lety odbyl svůj velký debut v Premier League.

A jeho šikovné dovednosti nezůstaly napříč celým hlavním městem Anglie žádným tajemstvím. Za pár let přispěchal s nabídkou Tottenham, na jeho výkony se jezdili dívat agenti z Arsenalu či Chelsea. Všemu však nasadila stopku Antoniova matka, která tehdy čtrnáctiletého chlapce nechtěla pouštět na dlouhé cesty po rušném městě.

„Když jsem ho uviděl, tak mě zaujalo, kolik umu a rychlosti v sobě má. Byl to takový neopracovaný klenot,“ zavzpomínal současný ředitel klubu Steve Adkins, kde Antonio vyrůstal. Mimochodem, v současnosti celek až ze sedmé nejvyšší soutěže!

Je to tak, o žádný mladý blyštivý diamant se rozhodně nejednalo. Jamajský reprezentant vyrůstal v chudé londýnské čtvrti Wandsworth a své umění dlouho ukazoval pouze mezi amatéry. S fotbalem začínal až ve dvanácti letech, navíc v maličké akademii na kraji Londýna.

Jednatřicet let, taková extratřída. Ten hoch za sebou musí mít určitě slavnou kariéru, že? Tak o tom si můžete nechat jenom zdát. Minulost rodáka z Londýna rozhodně světlá nebyla.

A letošní start? Šest utkání, pět gólů a tři asistence. Co dodat. Tahle mašina rozhodně nehodlá zastavit. Nahrajte mu míč a můžete jít slavit.

A trenér David Moyes moc dobře věděl, proč se vyplatí vsadit všechny karty právě na jamajského střelce. Mistrovský tah. Se vším všudy. V loňské sezoně nasázel deset branek a výrazně tak pomohl West Hamu s českými fotbalisty v sestavě do pohárové Evropy.

Z amatérských soutěží až do slavné Premier League. Z pozice krajního obránce až na post středního útočníka a jednoho z nejlepších střelců soutěže. Ještě před pár lety neměl o hvězdné kariéře ani ponětí. Dnes nosí hrdý Michail Antonio nálepku kanonýra světového formátu.

Příběh, o který by se v Hollywoodu poprali všema deseti. Anglický útočník reprezentující Jamajku Michail Antonio si ve svém životě prošel několika těžkými zkouškami, které z něj postupně vytvořily obrněné monstrum ničící soupeře napříč celou Premier League. A přitom nechybělo moc, aby místo střelby překrásných branek vyučoval děti kotrmelce.

