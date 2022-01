Kapitán prozradil Ronaldovu absenci den před zápasem, fanoušci United zuří

A to pocítila i hvězda kalibru Ronalda, když byl šestatřicetiletý Portugalec v 71. minutě utkání proti Brentfordu vystřídan, nesršel zrovna velkou dávkou optimismu. Při příchodu na lavičku Ronaldo vztekle odhodil svojí bundu.

"Cristiano byl nešťastný. Je to střelec, býval by rád zůstal a dal gól, ale pro nás bylo důležitější zůstat kompaktní a mít hlavičkáře, kteří by odvrátili jejich standardní situace. Když jsme dali třetí gól, přesně to jsem mu řekl," řekl Rangnick pro klubový web.

Rozhodnutí v zájmu týmu

"Ptal se mě, proč jsem ho vystřídal. Řekl jsem mu, že jsem to udělal v zájmu týmu. Rozhodl jsem se vrátit ke hře na pět obránců, poslat na hřiště Harryho Maguirea a Marcuse Rashforda jako rychlé křídlo na pravé straně. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí," řekl Rangnick po utkání, které United nakonec opanovali 3:1. A právě střídající Rashford dal důležitou pojistku na 3:0.

United tak jsou díky důležitému vítězství sice na sedmém místě, na čtvrtý West Ham s Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem už ztrácejí pouhé dva body.