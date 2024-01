V nahrávacím studiu v Jeníkově u Duchcova se v těchto dnech rodí nová hymna FK Teplice. Nahrává ji populární skupina Kabát, která pochází právě z Teplic. Chorály zpívají i klubové legendy Přemysl Bičovský, Jiří Šourek, Zdenko Frťala, Jaroslav Melichar, Jan Rezek nebo František Franke a také členové kotle Tepličáci.

Atmosféra na koncerrtu skupiny Kabát v Teplicích | Video: Deník/František Bílek

O spojení Kabátů a teplického fotbalového klubu se mluví několik dlouhých let. Už při křtu DVD o největší legendě FK Teplice Pavlovi Verbířovi na podzim 2011 ale prohlásil frontman Kabátů Josef Vojtek, že napsat klubovou hymnu není jednoduchá věc. „Je vždy lepší, když si to fotbalisti vyberou sami, ne že jim nějakou svou skladbu vnutíte s tím, že to nazpívali Kabáti. Pár muzikantů, kteří se snažili prosadit na poli sportovním, na to doplatilo. Já jsem třeba strašně rád, že hokejisti ve Vídni při mistrovství světa zpívali naši písničku, různé týmy si je pouští před zápasem. Což je lepší, než když se po vojensku zavelí. Proto jsme pořád byli spíš proti než pro," řekl tehdy hudebník, který v mládežnickém věku oblékal žluto-modrý dres.

Velké gesto trenéra Kloppa. Těžce nemocné legendě chce splnit životní sen

Fanoušky „sklářů" jsou i ostatní členové Kabátů, například Ota Váňa a Tomáš Krulich (také hrál v mládeži fotbal za Teplic) podporovali Severočechy osobně při předloňské baráži na stadionu ve Vlašimi. Skupina Kabát také třikrát vystupovala na fotbalovém stadionu Na Stínadlech, kde jsou fotbalisté Teplic doma. Dokonce má své družstvo Kabátovic XI, za něž čas od času nastoupí Vojtek a spol.

Víte, že…

… Bouřňák je kopec, který se nachází ve východní části Krušných hor? Vrchol je 869 metrů vysoký. Pod Bouřňákem je lyžařské středisko. Od Teplic je vzdálené 13 kilometrů.



Předchozí hymnu FK Teplice zpíval Kamil Střihavka, další teplický srdcař. Premiéru měla v roce 1999. Žlutomodrá, jak se skladba jmenovala, se ale na Stínadlech příliš neujala, což uznal i její interpret. „Dneska už bych ji určitě udělal jinak. Vím, že ji fanoušci nepřijali, ale to se stává," uvedl minulý rok v jednom z rozhovorů.

Tou dobou Kabáti oprašovali starý chorál Nad Bouřňákem, který zněl už při ligových zápasech Teplic na starém stadionu u drožďárny. V lednu se pustili do konečné realizace songu.

„My jsme opravdu hodně nadšeni, že se Kabáti nahrávání hymny konečně ujali. Dlouho jsme se o tom s nimi bavili, jim se do toho ale moc nechtělo. Moc nás všechny těší, že se do hymny nakonec pustili a těšíme se na konečný výsledek," řekl ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík.

S nasazením zdraví. Parádní zákroky zachránily Slavii historický úspěch

V jeníkovském studiu tak Kabáti, teplické klubové legendy, fanoušci „sklářů" ale i rockoví zpěváci z regionu jako Kamil Střihavka nebo Josef Šutara zpívají z plných plic věrným fanouškům teplického fotbalu známé verše:

Nad Bouřňákem zakroužilo hejno ptáků

Nad Bouřňákem zakroužilo hejno ptáků

Nebyli to žádní ptáci

Byli to jen žlutomodří Tepličáci

Nebyli to žádní ptáci

Byli to jen žlutomodří Tepličáci

Další slova už napsali Kabáti sami. „Je tam, aby hoši hráli od srdce a byli slušný. Že pak nebudou hory krušný. Věřím, že se hymna chytne a v kotli ji budeme zpívat," prozradil fanoušek Lukáš Pelda, který se natáčení v Jeníkově zúčastnil.

Podle Martina Kovaříka ještě není známé, kdy Kabáti nahrávání nové klubové hymny zkompletují. „Pravděpodobně v průběhu jara už bude hymna na světě. Budeme hledat vhodnou příležitost pro její představení," navnadil fanoušky. Konečně se tak naplní slova a zároveň i přání bývalého šéfa FK Teplice Františka Hrdličky. „Teplice, fotbal a Kabát k sobě patří! Oni fandí nám, my fandíme jim. Přejeme si, aby nám Kabáti hymnu nahráli," pronesl v roce 2013, rok před svou předčasnou smrtí.