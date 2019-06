Přinášíme znění celého dopisu, v němž nejvyšší muž českého fotbalu mluví i o hysterické reakci, ale přislíbil i podporu systému VAR a pozval zástupce Vysočiny do sídla FAČR k osobnímu setkání nad aktuálními problémy českého fotbalu.

Podívejte se na inkriminovaná rozhodutí, která rozlítila Jihlavu:

Vážené vedení klubu FC Vysočina Jihlava,



s velkým znepokojením a částečně i překvapením jsem na kongresu FIFA v Paříži zaznamenal vaši otevřenou výzvu, která na základě vaší nespokojenosti s výkonem rozhodčích v barážové části soutěže, mířila adresně na některé konkrétní osoby z FAČR, včetně té mé.



V první řadě bych chtěl jasně deklarovat, že pokud máte jakékoliv konkrétní poznatky o tom, že zápasy s účastí vašeho klubu byly řízeny ze strany rozhodčích „s jasným zadáním“ (viz vyjádření Františka Vaculíka v médiích), popřípadě jak píšete, že se k vám od začátku sezóny „dostávají velmi divoké zkazky o tom, jak které zápasy dopadnou, kdo postoupí z druhé ligy z prvního místa, kdo spadne z první ligy, který rozhodčí bude kde pískat“, předejte je ihned Policii České republiky, která v tomto směru má za povinnost konat.



Co se týká obecně vašeho postoje k aktuální situaci v českém profesionálním fotbale, potažmo postoje ke KR FAČR, chtěl bych napsat asi toto. Rozumím sportovní frustraci týmu po neúspěšné baráži, rozumím také líbivé a populistické rétorice, která je s tím spojená a zároveň neříkám, že všechny výkony sudích byly v dvojutkání Jihlavy s Karvinou v pořádku, ale podobná hysterická reakce mi přijde v tuto chvíli opravdu zbytečná a zcela nekonstruktivní. Zvlášť v návaznosti na to, že jste si nikdy před tím na výkon sudích otevřeně během působení pana Chovance v čele KR FAČR nestěžovali. Alespoň jsem nebyl s žádným takovým postojem do této doby konfrontován. V tomto směru jde navíc napříč profesionálními kluby o obecně platný status, jak se nechal konec konců slyšet tento týden i předseda LFA Dušan Svoboda (jediná kritika ze strany klubů na rozhodčí přišla až po baráži z vašeho a brněnského klubu).



Komise rozhodčích FAČR je v mých očích maximálně nezávislá a důkazem toho jsou naprosto exemplární tresty, které ve spojitosti s posledními výkony rozhodčích vynesla a které zde v minulosti neměly žádnou podobnou intenzitu a rozsah. Věřte mi, že svůj čas a energii chci v následujících dnech věnovat další pečlivé analýze současného stavu KR FAČR a s tím spojené snaze o maximální podporu systému VAR ze strany FAČR, s cílem využití systému na všech zápasech ligového kola. Vaši otevřenou výzvu chci zároveň projednat na pondělním zasedání výkonného výboru asociace, které proběhne v Olomouci.



Setkání Ligového výboru LFA se účastním pravidelně, v celé řadě případů na nich byl přítomen také za KR FAČR Jozef Chovanec a myslím, že mohu mluvit nyní za nás oba v tom duchu, že jsme připraveni na platformě LFA i nadále debatovat na jakékoliv téma či případnou výtku ze strany zástupců klubů. Pokud to považujete za přínosné, zvu zároveň vaše zástupce k osobnímu setkání a debatě nad aktuálními problémy českého fotbalu do sídla FAČR, ačkoliv jsem přesvědčen o tom, že právě tuto schůzku jste měli iniciovat sami dříve, než jsme si začali vyměňovat zcela nekonstruktivně názory přes média a otevřené výzvy tohoto typu.



Se srdečným pozdravem,



Martin Malík