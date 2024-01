/VIDEO/ V jeho kůži by v tu chvíli nechtěl být nikdo. Thomas Henry v nastavení zahodil penaltu a jeho tým kvůli tomu prohrál s milánským Interem 1:2. Nejhorší chvíle ale zažil útočník Verony až po zápase. Fanoušci vyhrožovali smrtí jemu i jeho rodině.

Thomas Henry z Verony zahodil v nastavení utkání s Interem penaltu a jeho tým prohrál. | Foto: Profimedia

Stačí mžik a místo hrdiny jste vyvrhelem. Přesně tohle pocítil francouzský fotbalista Thomas Henry. Útočník Verony nejprve vyrovnal na hřišti Interu Milán na 1:1. Pak byl ústřední postavou dramatického závěru. Nerazzuri v nastavení strhli vedení zpět na svoji stranu, ale Henry mohl vyrovnat z penalty.

Bod ze hřiště lídra Serie A a ještě k tomu v deseti by byl pro sestupem namočený Hellas hodně cenný. Jenže Henry tuhle šanci propásl, remízu odmítl. Pokutový kop v desáté nastavené minutě zazdil, míč poslal do tyče a u fanoušků upadl v nemilost.

Francouz musel po prohraném zápase snášet nechutné urážky na sociálních sítích. Jemu i jeho rodině fanoušci dokonce vyhrožovali smrtí. Henry nenávistné chování odsoudil.

„Všem lidem, kteří si myslí, že znají fotbal lépe než kdokoli jiný, a kteří urážejí a přejí smrt mně a mé rodině, bych chtěl vzkázat, že doufám, že jednoho dne ve svém malém životě najdete klid,“ napsal devětadvacetiletý útočník na Instagram.

Co tě nezabije, to tě posílí

„Chyby ke sportu patří, a tak budu dál pracovat na tom, abych byl lepší než dřív. Jednou vyhrajete, jednou prohrajete, jednou dáte gól, jednou uděláte chybu, takový je můj fotbalový život,“ vzkázal Henry, kterému se dostalo podpory od spoluhráčů.

Francouz všechny ujistil, že se z výhrůžek nezhroutí. Během kariéry už překonal několik překážek. „Jsem hrdý na to, že jsem po přetržených vazech a po tom, co jsem začal hrát fotbal v patnácti letech v poslední francouzské divizi, dokázal vstřelit svůj druhý gól v kariéře právě na tomto stadionu San Siro. Co tě nezabije, to tě posílí. Vždy se vztyčenou hlavou, vždy vpředu, vždy výš.“

Podívejte se na dramatický závěr utkání mezi Interem a Veronou:

Zdroj: Youtube

Hellas, který nedokázal prolomit prokletí stadionu San Siro, kde ještě nikdy nevyhrál, je v tabulce na sestupové pozici třetí od konce.