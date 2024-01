Zatímco na Strahově panuje s volbou Ivana Haška všeobecná spokojenost, fotbalová veřejnost takové nadšení nesdílí. U českého nároďáku by fanoušci radši viděli progresivnějšího kouče, klidně i cizince. Dosazení Haška na pozici trenéra fotbalové reprezentace se ale zároveň nediví.

Fotbalová generalita konečně našla trenéra, který s českým mančaftem vyrazí za pár měsíců na Euro do Německa. Bouchněte šampaňské, chtělo by se říct. Jenže fotbalový národ bůhvíjakou euforii necítí. Volba nástupce Jaroslava Šilhavého, který po postupu na mistrovství Evropy rezignoval, byla zdlouhavá a chaotická. A výsledek? Ani s ním fanoušci nejsou zrovna spokojeni.

„Z bláta do louže, opět slepá cesta a úpadek reprezentace,“ reagují lidé podobně na (ne)očekávané zvolení Ivana Haška. „Nic proti němu jako člověku, ale o kvalifikaci na pozici nejvyššího trenéra v zemi dost pochybuju,“ zazněl jeden z komentářů na sociálních sítích.

Šedesátiletý Hašek se vrací na pozici reprezentačního kouče po patnácti letech, v roce 2009 zaskakoval v pěti zápasech na závěr světové kvalifikace coby nový šéf svazu. Poté trénoval jen v arabských zemích. Naposledy působil u libanonské reprezentace, kde skončil předloni v březnu.

„Za posledních čtrnáct let samé super štace. Je to fraška. Jako kdyby hokejovou repre převzal kouč, který v předchozích letech trénoval třeba Mexiko, Kostariku a Jamajku…,“ zlobil se další z fanoušků.

„Fotbalový dinosaurus co dvacet let netrénoval v Evropě a předseda si ho vybere na základě toho, že jsou kámoši, evegreen,“ napsal uživatel platformy X.

Zahraniční trenér? Sci-fi

Někteří se diví, že boss Fousek a jeho ansámbl neukázali na zahraničního kouče. Inspiraci nemuseli hledat daleko. Sparta s Dánem Brianem Priskem ukázala, že se může jednat o úspěšnou cestu.

„Promarněná příležitost. To, že se vůbec nedívali po zahraničních trenérech s odůvodněním, že „domníváme se, že česká mentalita je svým způsobem specifická.“ Člověk by čekal, že Priske, nebo úspěch s repre Slovenska Calzony, či Turecka Montelou otevřou svazu oči, ale to je v případě českého svazu samozřejmě brutální sci-fi, bohužel,“ komentoval postoj FAČR fanoušek s nickem Kingfisher.

„Česká škola, česká kabina… to jsou zas kecy panebože,“ souhlasila Mladá liga, což je účet, který informuje převážně o mladých hráčích v české lize.

Fotbalový národ si alespoň může oddechnout, že hledání kouče je u konce. „Šílená volba… Jediné pozitivum je vlastně jen to, že ten trapný cirkus kolem volby trenéra je konečně u konce,“ vystihl situaci v českém fotbale jeden z fanoušků.

A teď jen věřit v úspěch na Euru v Německu.