Split, druhé největší město země. Příjemné letovisko u Jadranu, odkud co chvíli vyplouvají trajekty na nejrůznější ostrovy. A od neděle místo, kde panuje "Rakitičmánie". Potřebujete důkaz? Podívejte se na záběry z přivítání někdejšího chorvatského reprezentanta.

Tisícovky fanoušků čekaly v třicetistupňovém vedru, až 36letý fotbalista vpodvečer zamává a promluví na tiskové konferenci.

"Chtěl bych poděkovat fanouškům, prezidentovi klubu. Manželce, která mě při rozhodování podpořila. Pokud byste mi takovou možnost předestřeli pár měsíců zpátky, rozesmála by mě. Ale teď jsem šťastný a pyšný, že tu mohu být," uvedl Rakitič po podpisu smlouvy.

Náhoda? Kdepak. Rakitičův osud je plný neuvěřitelných momentů.

V polovině osmdesátých let minulého století opustil jeden manželský pár Jugoslávii. Usídlil se v městečku Möhlin ve Švýcarsku. Ano, tam, kde kdysi společnost Baťa otevřela svou továrnu (a výstavba domů kopírovala zástavbu ve Zlíně).

Ale zpět k mladým uprchlíkům. Do nové země s sebou vzali malého Dejana. V roce 1988 se jim narodil Ivan (a později ještě dcera Nikol).

Vyvrhel pro Švýcary

"Doma často vzpomínají na to, jak jsem začal chodit do školy. Po pár dnech jsem prý řekl, že už toho mám dost. Ptal jsem se, jak dlouho tam musím chodit. Když mi maminka řekla, že devět let, odpověděl jsem: OK, ale jen devět let, pak konec."

Už tehdy měl sen: kopat do balonu jako jeho idol Robert Prosinečki, o němž hltal doslova každou novinku.

Švýcaři brzy poznali, že jim na severu země roste velký talent. Už v sedmi letech začal dostávat lekce v Basileji. Následovalo několik zkoušek a stáží (třeba v Arsenalu), načež v sedmnácti letech poprvé naskočil do světa velkého fotbalu.

Ohromující byla i Rakitičova bilance v mládežnických reprezentacích země helvétského kříže. 42 zápasů/20 gólů.

A najednou v roce 2007 dostal pozvánku od Slavena Biliče. "Přijeď reprezentovat Chorvatsko," ozvalo se v telefonu.

Rozmýšlel dlouho. Zemi svých rodičů tehdy moc dobře neznal. Byl tam jen párkrát, poprvé prý v sedmi letech, kdy viděl hrůzy právě skončené války.

Co rozhodlo, že kývl? Možná vidina větších úspěchů, přece jen Chorvatsko hrálo takřka pravidelně velké turnaje.

Na tohle období ale v Möhlingu vzpomínají neradi. "Volali nám, zda nepotřebujeme ochranku," popsala paní Rakitičová.

Oprávněná starost: dům posprejovali zhrzení fanoušci Švýcarska, poštou chodily výhrůžky smrtí. "Byl to tehdy skandál. Lidé se nechtěli smířit s tím, že tady vyrostl, dostal fotbalové školy a pak odejde. Říkalo se, že kvůli penězům, ale to on popíral," vysvětlila s odstupem času novinářka místního deníku Eva Tedescová.

Měl pověst vyvrhele. Není divu, že Basilej ve stejné době opustil: vybralo si ho Schalke.

Z baru až ke svatbě

Další roky netřeba popisovat. Ne že by zklamal, ale nenaplnil očekávání. Až přišlo vysvobození. Uprostřed sezony 2010/2011 po Rakitičovi hodila laso Sevilla. Za směšných 2,5 milionu eur získala hráče, jehož si později v Andalusii zamilovali.

"Před podpisem smlouvy jsem nemohl spát. Řekl jsem bratrovi, že zajdeme do hotelového baru. Tahle slova mi změnila život," líčil fotbalista v The Players Tribune. Poznal tam totiž svou budoucí ženu Raquel. Pracovala jako servírka.

Rakitič se dlouho osměloval, než ji vůbec oslovil. V hotelu bydlel tři měsíce. Ráno co ráno si objednával kávu a těšil se, že uvidí místní krásku. "Bylo směšné, kolik jsem tam toho vypil," vyprávěl s úsměvem.

Když už se naučil dost ze španělštiny a chtěl ji pozvat na rande, vždy si našla výmluvu. Poprvé, podruhé, potřetí… Nakonec mu to řekla na rovinu. "Jsi fotbalista, za rok už tady nemusíš být," slyšel hráč Sevilly.

Pomohla zarputilost. "Napadlo mě: sakra, viděla mě a myslí si, že nejsem dobrý a klub mě prodá."

Snažil se, sem tam ve městě o své neopětované lásce promluvil. A najednou, píp. Na telefonu mu v létě blikla zpráva od známého: Raquel je tady na drinku se sestrou, nepracuje. "Zajel jsem tam a řekl jsem: Nikam neodcházím. Pojď se mnou na večeři. I se sestrou. O den později jsme už šli sami na oběd a od té doby jsme spolu," dodal otec dvou dcer.

Obřad měli jako celebrity v roce 2013, v Seville.

Přesto město o rok později opustil. Šel za lepším.

Koupila ho Barcelona, údajně za 20 milionů eur! "To je sen každého kluka," řekl. Ovšem v hvězdami nabitém celku si musel zvyknout na novou roli. Někteří komentátoři to popsali trefně: z krále Sevilly se stal sluhou v Barceloně.

"Byla to radost s ním hrát. S Neymarem, Xavim, Suárezem," uvedl.

Možná i díky těmto velikánům se z rychlíka ve středu zálohy stal další tahoun chorvatské reprezentace.

Premiéra už brzy?

Byl to on, kdo dal krásný gól na Euru v roce 2016 do sítě Česka. A především zářil na MS v roce 2018. Vítězná penalta v osmifinále proti Dánsku. Vítězná penalta ve čtvrtfinále proti Rusku. Skončilo to stříbrem, které slavila celá země.

| Video: Youtube

V roce 2020 se Rakitič vrátil do svého druhého domova - Sevilly. Zahrál si vedle něj Tomáš Vaclík (mimochodem i on prošel Basilejí). Letos pak rodák ze Švýcarska kývl na štědrou nabídku klubu Al-Shabab z Rijádu.

Odehrál pár zápasů a nezlobil se, když se ozval Hajduk. Naopak. Jásal.

"Odvedu maximum," slíbil fanouškům, kteří jsou natěšení na obnovení spolupráce s dalším ofenzivně laděným záložníkem Ivanem Perišičem, jenž v mužstvu kouče Gennara Gattusa hostuje z Tottenhamu.

První zápas by Rakitič mohl odehrát už za pár dní. Liga v Chorvatsku odstartuje sice až na začátku srpna, nicméně Hajduk si v uplynulé sezoně díky 3. místu zajistil vstupenku do kvalifikace Evropské konferenční ligy. Ve čtvrtek tak vyzve faerský HB Torshavn.