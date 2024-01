K fotbalu se vrátil po osmiměsíčním flastru za sázkařskou aféru a hned způsobil další rozruch. Celá Anglie teď řeší kontroverzní gól, který Ivan Toney vstřelil z trestného kopu. Kulišárna útočníka Brentfordu rozděluje fanoušky, neshodnou se ani experti.

Útočník Ivan Toney z Brentfordu | Foto: Profimedia

Návrat na trávník po osmiměsíčním trestu oslavil sázkařský hříšník Ivan Toney parádním gólem v anglické Premier League, kterým pomohl fotbalistům Brentfordu k vítězství 3:2 nad Nottinghamem. Pro svůj klub je za hrdinu, soupeř ovšem zuří a Toneyho obvinil z podvádění. Jeho trefa totiž nebyla tak úplně fér.

Internet obletělo video, na kterém je zcela jasně vidět, jak Toney před zahráním trestňáku posouvá míč mimo zeď. Ne jen o pár centimetrů, ale o pořádný kus. Neuvěřitelné je i to, jak se ještě snaží zahladit stopy posunutím kousků pěny, kterou rozhodčí použil k označení místa, odkud by se mělo kopat. Tenhle podvodný manévr mu dal lepší úhel pro střelu a Toney toho dokázal využít. Zeď obstřelil a brankář Matt Turner byl bez šance.

Toney odmítl, že by se dopustil nesportovního gesta. „Myslím, že můžete s míčem pohnout o yard (necelý metr),“ bránil si. „Prostě jsem ho posunul a zakroutil do rohu,“ usmíval se.

Zato kouč Nottinghamu pro to neměl žádné pochopení. „To je poprvé, co to slyším,“ kroutil hlavou Nuno Espírito. „Pravidlo je přece jasné. Všechny situace vedoucí ke gólů musí být přezkoumány VARem. Tady nešlo o centimetry, Toney posunul míč téměř o yard,“ zlobil se.

Každý hráč se snaží získat nějakou výhodu

Za pravdu mu dal i bývalý rozhodčí Mark Halsey. „Hráči nesmějí hýbat s míčem, to je nesportovní chování a mohl dostat žlutou kartu,“ vysvětlil.

To je sice pravda, jenže pravidla FIFA neumožňují VARu zkontrolovat, jestli došlo k posunutí míče, to je výhradně na zodpovědnosti rozhodčích na hřišti. Toney tak na všechny vyzrál.

„Jako hráč se vždycky snažíte najít způsob, jak získat nějakou výhodu. A není pochyb, že on to udělal,“ reagoval bývalý anglický kanonýr Alan Shearer ve studiu BBC. „Chtěl bych vidět lepší reakci hráčů Forestu, aby upozornili rozhodčího na to, co se stalo,“ doplnil.

Nottingham Forest podle Sky Sports napsal dopis vedení Premier League i komisi rozhodčích a požaduje vysvětlení, jestli skutečn došlo k porušení pravidel. Tenhle krok ale dopálil legendu Manchesteru United a experta Sky Sports Garyho Nevilla.

Podívejte se na sestřih utkání mezi Brentfordem a Nottinghamem:

Zdroj: Youtube

„Je to trapné, když kluby píší PGMOL (komise rozhodčích). Liverpool a Arsenal to všechno začaly a položily základ tomuhle nesmyslu,“ napsal bývalý anglický reprezentant na síť X.