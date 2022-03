Problematický odchod sportovců z Ruska: Fotbal povoluje šrouby, hokej mlčí

Zahraniční fotbalisté či hokejisté, kteří by se rádi co nejrychleji dostali z Ruska, musejí řešit dva ožehavé problémy. Za prvé – jak promyslet samotnou cestu, notně komplikovanou západními sankcemi kvůli invazi na Ukrajinu. Zkrátka není možné jen tak sednout do letadla a vyrazit do Evropy. Za druhé – jak to zaonačit, aby z nedodržení smlouvy nevznikl problém, který se může citelně prodražit.

Jan Kuchta v dresu reprezentace. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nejde o maličkost. Například pokud jde o české legionáře v KHL, kteří by se chtěli předčasně vytratit domů (bez dohody s klubem), riskovali by postih ve výši dvou třetin výdělku do konce kontraktu a rovněž až osmnáctiměsíční zákaz startu. Tak je to alespoň v regulích mezinárodní federace IIHF, jakkoli se dá očekávat, že za stávající krize by funkcionáři uplatňovali benevolentnější přístup. Každý případ by se však mohl vléct nepříjemně dlouho. Dočasný odchod Pomohlo by prohlášení podobné tomu, s jakým teď přišla FIFA. Vedení světového fotbalu nově umožnilo zahraničním hráčům a trenérům, kteří pracují v Rusku, přerušit smlouvy a – dočasně – přestoupit jinam. To samé platí i o Ukrajině, kde se ovšem od vypuknutí války pochopitelně nehraje. Ruská liga pokračuje. Strach a hrůza medailisty z Pekingu. Místo slávy se skrývá před Putinem v garáži Má to ale háček. „Hráči a trenéři budou považováni za vyvázané z kontraktu do 30. června 2022 a budou moci svobodně podepsat smlouvu s jiným klubem bez jakýchkoli následků,“ uvedla FIFA. A tady je zakopán pes: po zmíněném datu, kdy v Rusku končí sezona, tato výjimka končí a zatím se zdá, že fotbalisté se budou muset vrátit ke svým současným zaměstnavatelům. „Takové rozhodnutí je bázlivé a nedostatečné,“ protestuje hráčská asociace FIFPro. „Pro fotbalisty bude obtížné najít práci pro zbytek sezony, když panuje nejistota, co s nimi bude dál. Brzy se znovu ocitnou ve velmi komplikované situaci,“ tvrdí asociace a požaduje možnost naprostého rozvázání současných kontraktů. V nejvyšší ruské soutěži v tomto ročníku působí či působilo skoro 120 cizinců, z nichž nejvíc (13) pochází z Brazílie. Čech je dnes v zemi jediný, útočník Jan Kuchta v Lokomotivu Moskva. Zaručená bezpečnost Pokud jde o hokejovou KHL, na startu play-off na tamních soupiskách zůstávala osmička českých hráčů, byť Lukáš Klok s Ronaldem Klokem už v dresu Nižněkamsku vypadli hned v prvním kole vyřazovacích bojů. Hlavně Finové už se v minulých dnech postarali o poměrně značný odliv zahraničních hokejistů. Ruský gymnasta šokoval. Dres si „vylepšil“ písmenem Z, stál vedle Ukrajince „Několikrát jsme se s nimi sešli a zaručili jsme jim úplnou bezpečnost. Hlavně jsme je žádali, ať se neukvapují, aby toho třeba později nelitovali. Bohužel se rozhodli odejít,“ uvedl Rinat Baširov, šéf Salavatu Julajev Ufa. Tento klub teď přišel o čtyři Finy a jednoho Dána. Ne všichni v Rusku želí odchodu cizinců. „Živili jsme je až moc dobře. Musíme se poučit a víc se soustředit na naši mládež,“ poznamenal kontroverzní trenér Andrej Nazarov (jenž mimochodem sám odehrál jako dobře placený legionář skoro 600 zápasů v NHL).