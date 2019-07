Se začátkem prázdnin odstartovaly první turnusy ze tří, které nabízejí. „První dva se naplnily docela rychle. Nechtěli jsme nikoho odmítat, a jelikož přetrvával velký zájem, poprvé jsme otevřeli třetí turnus. Pouze pro čtyřicet dětí místo sedmdesáti, ale bude na něm také třináct děvčat,“ vysvětluje Petr Čejka, hlavní organizátor Fotbalového kempu Petra Švancary.

Ten letos zahájil už devátý ročník, Fotbalový kemp Luboše Kaloudy se koná počtvrté. „Ve třech turnusech máme dohromady 210 dětí, náš cíl byl dostat se k hodně dětem a rodičům. Spousta z nich potřebuje motivaci, aby si nemyslely, že v deseti letech to třeba ze Soběšic nebo Žatčan nemůžou někam dotáhnout,“ hlásí Kalouda.

Fotbalový kemp Petra Švancary:

• Devátý ročník

• Tři turnusy po šesti dnech od 30. června do 19. července

• Hřiště v Rosicích u Brna

• Děti od sedmi do patnácti let

Fotbalový kemp Luboše Kaloudy:

• Čtvrtý ročník

• Tři turnusy po pěti dnech od 1. do 19. července

• Hřiště v Horních Heršpicích

• Děti od sedmi do patnácti let

Hlavní náplň samozřejmě tvoří fotbal, byť oba kempy nabízejí dětem různé aktivity. „Šedesát procent patří fotbalu, zbytek něčemu jinému. Děti si po celém roce musejí od fotbalu odpočinout a zároveň jim chci ukázat, že jsem v dětství dělal různé aktivity, abych se ve finále stal komplexním hráčem pro fotbal. Proto u nás plavou, jezdí na kole, mají tréninky v písku,“ líčí vicemistr světa do dvaceti let Kalouda.



Jeho kemp funguje jako příměstský tábor, děti jej tráví v Horních Heršpicích. Švancara jej pořádá v areálu Slovanu Rosice, kde mají malí fotbalisté kompletní zázemí. „Děláme spíš soustředění než tábor, takže se děti věnují strašně moc fotbalu, který je zpestřený různými turnaji ve stolním tenise, nohejbale, plážovém fotbalu. Dětem dopřáváme i regeneraci v sauně, vířivce, masáže, jezdíme do akvaparku ve Zbýšově nebo se učí angličtinu, která se opět týká fotbalu. Ten je priorita kempu,“ říká Čejka.



Účastníci kempu v Rosicích absolvují nejméně dvanáct tréninků zaměřených hlavně na individuální herní činnosti jednotlivce či výběr místa většinou formou her. „Nejdůležitější je pro mě realizační tým, který se o děti stará. Naši trenéři jsou záruka kvality, všichni mají vzdělání s licencí, prošli Zbrojovkou a dalšími velkými kluby, pracují pro svaz,“ dodává Čejka.



Kalouda zase nabízí účastníkům výlety po prvoligových fotbalových stadionech s prohlídkou zázemí, letos je čeká pražská Slavia. „Když si děti sednou do kabiny áčka úspěšného klubu, řeknou si, že jednou tu chtějí taky hrát. Chceme jim dát motivaci a ukázat cestu,“ sděluje Kalouda.