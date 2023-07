Českému fotbalovému reprezentantovi Jakubu Janktovi se v Cagliari dostalo velkolepého přivítání. Alespoň od klubu a (některých) fanoušků. Příchod hráče, jehož nedávný coming out vzbudil pozornost doslova celého světa, však pochopitelně vyvolává zvědavost a čeří vlny i v prostředí, které je Serii A dost vzdálené. „Nemám rád okázalost,“ komentoval Janktovo otevřené přihlášení se k homosexualitě italský ministr sportu. A oheň byl na střeše.

Jakub Jankto (vpravo) v dresu české reprezentace | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Sedmadvacetiletý Jakub Jankto není na Apeninském poloostrově žádným nováčkem. Hrál v Udinese, v Ascoli a v Sampdorii Janov, celkem v Serii A odkopal 155 zápasů. Není divu, že se po nepříliš vydařených zastávkách ve španělském Getafe a v pražské Spartě vrací do prostředí, které důvěrně zná a jež vyhovuje jeho naturelu.

Na Sardinii se navíc znovu potkává s trenérem Claudiem Ranierim, který ho vedl už v Janově. „Je to skvělý hráč, který pasuje do mého projektu, má rozum a je velký profesionál. To jsou jediné věci, které mě u posil zajímají,“ řekl Ranieri italským médiím.

Jankto oznámil, že je gay. Psycholožka: Ukáže se, zda patříme do středověku

Nemohla nepadnout otázka na Janktův coming out, který byl na jaře hojně diskutován i v Itálii. Dá se (bohužel) očekávat, že jistá skupina fanoušků bude mít s fotbalistou-gayem problém. „Nějací idioti se na tribunách vždycky najdou,“ míní slavný trenér. „My v klubu jsme jedna rodina, žádné problémy nebudou. A věřím, že Jakub je velmi silný.“

Klasický homofobní argument

Jako první však vody kolem Jankta nerozvířili homofobní fanoušci, ale významný politik. „Abych pravdu řekl, nemám rád okázalost, ale osobní volba musí být respektována,“ citoval list Corriere della Sera slova, která italský ministr pro sport a mládež Andrea Abodi pronesl pro Radio 24.

Člen vlády mluvil právě o Janktovi. Možná to vypadá jako drobnost, ale jeho výrok vyvolal nemalé pobouření. Ministr to navíc dal do souvislosti s údajnými výstřednostmi, které se dějí během pochodů Pride, a s nimiž nesouhlasí.

Coming out Jankta? Velký zlom, chválí v Itálii. Lineker: Čeká to i další hráče

„Je to klasický homofobní argument: dělejte si co chcete, ale jen pokud to není vidět,“ kritizovala Abodiho šéfka opoziční Demokratické strany Elly Schleinová. „Bylo by vhodné, aby státní představitelé usnadňovali coming out, obzvlášť v oblasti, jakou je sport. Když někdo veřejně řekne, kým je, není v tom žádná okázalost.“

Abodi, jenž je členem pravicově-konzervativní vlády premiérky Giorgie Meloniové, se následně pokoušel svá slova vysvětlit. Prý se hned spojil s klubem z Cagliari a vše vysvětlil. „Osobně si promluvím i s Janktem,“ dodal s tím, že rozhodně není homofobem, ale má snad právo vyjádřit své rozpaky nad některými veřejnými projevy hnutí LGBT.

Rok na horské dráze

Sám Jankto by jistě uvítal, kdyby se v Itálii v dalších týdnech a měsících řešily jen jeho výkony na hřišti. Má za sebou velmi turbulentní – a upřímně řečeno nevydařené – období. Hostování ve Spartě šikovnému krajnímu záložníkovi nevyšlo. Na podzim ještě hrával vcelku pravidelně, pak se ale zranil, přišly zmatky kolem coming outu a další osobní trable.

„Pro všechny to byl rok jako na horské dráze, speciálně pro mě,“ řekl Jankto v rozloučení na sparťanském webu a poděkoval za podporu.

Jankto a reakce fanoušků: Fenin drží místo v síni slávy, na Spartě sněží na jaře

Corriere della Sera připomněl, že Jankto neodpovídá šabloně „typického fotbalisty“, ať už to znamená cokoli. Rád maluje a portrétuje své spoluhráče, mluví pěti jazyky a rovněž úspěšné podniká v oblasti esportu. Možná i proto jeho renesanční povaze sedí slunná Itálie.

„Je to zlatý kluk,“ řekl o českém reprezentantovi trenér Ranieri. „Doufám, že jej uvidím tak, jak si ho pamatuji z Janova. Jako bojovníka, který umí góly střílet i připravovat, který neúnavně brousí lajnu a na hřišti nechá vždy všechno,“ dodal zkušený kouč, jenž má na kontě senzační anglický titul s Leicesterem a nedávno dovedl Cagliari do nejvyšší italské soutěže.