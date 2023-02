„Jako všichni ostatní, mám svoje silné stránky, mám svoje slabiny, mám rodinu, mám přátele. Mám práci, kterou dělám nejlépe, jak to jen umím. Už mnoho let, se vší vážností, profesionální a s vášní. Jako všichni ostatní, chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál. A už se nechci déle skrývat,“ přiznal se Jankto ve videu, které zveřejnil na Twitteru.

„Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči. Vše ostatní se týká jeho osobního života. Žádné další komentáře. Žádné další otázky. Máš naši podporu. Žij svůj život, Jakube,“ dostalo se Janktovi podpory od Sparty.

Fotbal versus "coming out". Gay má strach z fanoušků i spoluhráčů

Sedmadvacetiletý reprezentant loni přišel na Letnou ze španělského Getafe na roční hostování s opcí. Ve Spartě do dočkal premiéry v české nejvyšší soutěži. Odchovanec Slavie odešel do Itálie už v 18 letech a přes Udine a Sampdorii Janov se dostal až do La Ligy. V Getafe se ale i vinou zranění neprosadil a odešel do Sparty.

Jankto je zároveň vůbec prvním fotbalistou, který působil ve španělské La Lize a odtajnil svou homosexualitu. Na jeho coming out kladně reagovaly i Getafe a Juventus.