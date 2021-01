Máte Facebook i Instagram, ale využíváte zejména Twitter. Proč?

Založil jsem si ho během angažmá v Řecku. Je to rychlé, dá se na něm sledovat dění doma i ve světě. Trochu jsem mu propadnul. Výhoda je, že jsou příspěvky stručné, není tam žádná omáčka. Naopak Facebook a Instragram jsou hodně o fotkách.

To vás nebaví?

Tolik mě nebere dávat tam fotky ve stylu: Hrál jsem zápas, trénoval jsem. To je málo. Asi by mě bavilo vytváření vizuálního kontentu, ale abyste zaujal, musí mít video váhu a tomu člověk musí věnovat trochu víc času. Tolik ho nemám.

Kolik vám zaberou sociální sítě času?

Je to taková oddychová část dne. Nakonec, ten telefon máme v ruce hodně často. Když ho zapnu, podívám se na Twitter, projedu ho. Když vidím něco závažného, téma, které mě zajímá, vyhledám si další věci.

Často se vám povede dobrý fórek. Chystáte se na něj, nebo jde takzvaně o střelu z první?

Odlehčení je potřeba. Občas mě napadá nějaký ten černý humor, ale myslím, že v mé pozici to není vhodné. Nerad bych se někoho dotknul.

Už jste to někdy s něčím přepískl?

Myslím, že ne, přemýšlím o tom. Ale trapnej jsem byl určitě. (směje se) Recept na humor nemám.

Nebojíte se říct jasný názor. Například jste po faulu sparťana Krejčího na pardubického Solila napsal: 5 zápasů minimálně… Tohle vážně ne.

Od toho Twitter je, omáčka patří jinam. Není to pouze něco, co si člověk jen tak napíše, nedělám to kvůli lajkům. Ale já nemám problém, když něco napíšu a někdo mi věcnými argumenty názor vyvrátí, uznat chybu, potvrdit ji a omluvit se.

Hokejista Jakub Voráček s fanoušky diskutuje. Baví vás to také?

Myslím, že interakce se sledujícími je vhodná. Pokud vyjádříte jasný názor, můžete čekat oponenturu. Potom záleží na tom, jestli si ho obhájíte. Nejsem ve všem zběhlý, rád se dovím nové věci. Ale reagovat na každou hovadinu není moje povinnost.

Pouštíte se i do politiky. Zajímá vás hodně?

Čím jsem starší, tím víc. Situace u nás mi teď hodně vadí. Nevíme, na co se můžeme spolehnout. Přihodí se, že stát udělá špatné rozhodnutí, to vezmu. Ale neberu lež. Oni si vytvoří nějaký argument a i když to není pravda, tak se nic neděje. Já mám svůj názor a ty si říkej, co chceš. Hanba před lidmi se nenosí. Mají hroší kůži.

Štve vás to dost, že?

U politiky se občas hodně rozohním. (usmívá se)

Věříte ve změnu?

Časem ano. Důvěra opadla, protože oni nebrání hodnoty, které lidi vybudovali. Lidi nejsou flinkové a teď se nemohou na nic spolehnout.

Politiku i další témata ovlivňují fake news. Zkoumáte zdroje?

To je velký problém i u voleb. Objeví se žblebt a spousta lidí ho bere za pravdu. Neověřují si fakta. Neříkám, že jsem na nějaký hoax nenaletěl, ale už jsem našel důvěryhodná média.