Asi zažíváte hodně trpké chvilky, nebo se mýlím?

Ano, je to krutý výsledek, ale takový fotbal někdy je. Třeba v prvním poločase toho Sparta proti nám moc neměla, přesto dala dva góly po našich chybách.

U jednoho jste byl i vy…

Beru ho na sebe. Počítal jsem s tím, že bude Hložek střílet, ale míč si potáhl a nahrál Kangovi. Neměl jsem jít do skluzu.

Po první půli jste i tak klidně mohli vést. V čem byl kámen úrazu?

Rozhodlo mentální sebevědomí. V koncovce jsme selhali. Buď jsme dali tyč, nebo nás vychytal Heča. Byl to až extrém, kolik šancí jsme si proti Spartě vypracovali.

Cítili jste, že máte na Letné větší šanci na úspěch?

Postavení v tabulce k tomu vybízelo. Na hráčích Sparty ale bylo vidět, že jsou na tom individuálně hodně dobře. Líbí se mi, jak hraje Hložek. Je silný, na svůj věk vyspělý, v naší lize je nadstandardní. Kvalita Sparty byla vidět hlavně na konci, kdy z ní spadly obavy o výsledek. Když vedla o tři góly, tak domácí dominovali a my už nebyli schopni zareagovat.

Dá se proti současné Spartě hrát otevřenější fotbal než v letech, kdy bojovala o tituly?

Je pravda, že teď jsou na Spartě v horším rozpoložení a nedaří se jim. Ještě když jsem na Letné hrál, tak byl tým v laufu a sbíral body prakticky pořád. Teď je to jiné. Jako hostující mužstvo jsme opravdu pomýšleli na dobrý výsledek, ale domácí nás potrestali v produktivitě.

Už za tři dny vás čeká Slovácko. To je momentálně páté. Překvapuje vás, jak se mu daří?

Pan Svědík odvádí dobrou práci. Mužstvo má svůj styl, který se mu vyplácí. A jestli překvapuje? Před sezonou bych to nečekal, ale náhoda to není. Mají dobře poskládaný tým.

Bohemians letos doma neprohráli, ale venku ještě nevyhráli. V minulých letech tomu bylo naopak. Čím si to vysvětlujete?

Těžko najít nějakého jmenovatele. Je samozřejmě lepší vyhrávat doma před svými fanoušky, ale když nejsme schopni nějaké body také přivézt, tak se plácáme dole. Jestli chceme hrát důstojnou roli a být v prostřední skupině, musíme začít bodovat i venku.