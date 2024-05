Keště před startem nadstavby tipoval na nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY Mojmíra Chytila. O několik dní později si vychutnával utkání české hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Švýcarsku. Bývalý reprezentační útočník Jan Koller už také vyhlíží letní exhibiční zápasy a Euro v Německu, kde velkou část kariéry strávil.

Jan Koller | Foto: Deník/ Redakce

Co momentálně dělá Jan Koller?

Teď zrovna objíždím Moravu a okolí s Planeo Cupem. Mám široké spektrum činností. Jezdím komentovat do studií, pak mám soukromé aktivity, sportovní aktivity. Jsem si ale svým pánem.

Fotbal si ještě zahrajete?

Ještě si chodím zahrát. Teď začnou exhibiční zápasy po Česku, jezdíme i s Borussií Dortmund. Soutěžně si občas ještě zahraji okresní přebor za Smetanovu Lhotu. Fotbal už bolí, ale zdraví drží tak, že můžu sportovat.

Co říkáte na jízdu Leverkusenu a Čechů v Budneslize?

Je úžasná. Projít Bundesligu v takové konkurenci bez porážky je neuvěřitelné. Zaslouženě se konečně dočkali historického titulu. Adam Hložek by si to asi představoval trošku jinak. Čas Matěje Kováře ještě přijde, ale fantasticky se prezentuje v Evropské lize a Patrik Schick i po zranění dokazuje, že je to gólová mašina. Je důležité, aby mu vydrželo zdraví.

Švancara líčí, jak ho Svoreň chtěl ve Zbrojovce. Ten reaguje: Jde mu o osobní PR

Marco Reus skončí po sezoně v Borussii Dortmund, jak to vnímají tamní fanoušci?

Mrzí to, ale už asi vycítil, že nedostává tolik prostoru, jak by chtěl a jeho čas byl naplněn. Je to jedna z největších klubových legend i fanoušci jej vnímají jako jednu z největších ikon v historii. Pro ně je to tvář posledních let. Fanoušci mu přejí, aby si ještě zahrál a měl radost z fotbalu. I já mu to přeji. Neumím si představit, že by teď přestoupil do jiného bundesligového klubu. Byl bych radši kdyby šel ven. Třeba do Ameriky nebo by se mi líbil v Itálii.

Titul v Česku získá Sparta?

Když Slavia nevyhrála v derby, tak titul už získá Sparta. Samozřejmě jí to přeju a myslím, že si to zaslouží za celou soutěž. Má konzistentní výkony a formu, kterou si drží.

Úspěch bude postup

Jaké útočníky byste vzal na Euro?

Tím, že se rozšířila možnost nominovat o tři hráče více, tak si Ivan Hašek oddychl, že může vzít o útočníka víc. Jisté místo má Patrik Schick, pak asi Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a pak se uvidí. Je tam Honza Kuchta, Adam Hložek. Vzal bych ho, protože potřebujeme i jiný typ. Rychlostnější, aby to bylo rozmanitější.

Máte do nominace nějaké překvapivé jméno?

Překvapivé je teď těžké. Velmi dobrou sezonu má Hranáč z Plzně, který si to zaslouží a doufám, že pojede. Také Pavel Šulc, i když mu první zápas za reprezentaci úplně nevyšel, tak za Plzeň hraje stabilně dobře.

Dával jsem až šest gólů, vzpomíná Černý. Umí pět jazyků, dceru fotbal nenaučí

Jak Češi na turnaji dopadnou?

Bude úspěch, když postoupíme ze skupiny, což je v našich silách. Nepodceňuji Gruzii, takže se s ní i Tureckem budeme bít o postup.

Překoná vás někdo v počtu branek za reprezentaci?

Rád bych se toho dožil. Jednu dobu to vypadalo na Patrika Schicka, ale kvůli jeho zdravotní indispozici, kdy nehrál asi dva roky za nároďák, tak se mu to vzdálilo. Doufám, že za mého života se najde střelec, který se tomu přiblíží. Je to ale těžké, musí se toho sejít strašně moc. Musíte mít štěstí na spoluhráče, aby tým šlapal a být zdravý.

Jak vnímáte mládežnický Planeo Cup?

Je to skvělá věc. Musím poděkovat Planeu, že se do toho tak pustili. Podporují mládežnický fotbal a je vidět, jak si to děti užívají, chtějí vyhrávat a soutěžit. Jsem z těchto turnajů vždycky nadšený. V kategoriích U12 a U13 už to začíná být o fotbale a dají se vytipovat kluci, kteří by to mohli někam dotáhnout.