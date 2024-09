Kuchta má za sebou hektické dny. Ještě ve středu v noci slavil se sparťany postup do Ligy mistrů. V pátek večer vyrazil na zdravotní prohlídku do Midtjyllandu, kde podepsal čtyřletý kontrakt. S novými spoluhráči si střihl jeden seznamovací trénink a v neděli už stál na hřišti v dresu Vlků.

Do utkání na půdě Silkeborgu naskočil v 70. minutě a o pár minut později už asistoval u gólu Ousmaneho Diaa. Obhájci titulu vyhráli i díky nové posile 3:1 a jsou v čele dánské ligy.

„Přinesl kvalitu a klid, který vychází z jeho zkušeností. Je skvělé mít ho v týmu, našemu mladému týmu hodně pomůže,“ pěl ódy na bombera ze Sparty kouč Thomas Thomasberg.

Rozlučka se sparťanskou rodinou

Přitom vůbec nešlo o jednoduchou premiéru. „Bylo to pro mě něco nového, protože z Česka nejsem zvyklý hrát na umělé trávě. A Silkeborg je dobrý tým,“ vykládal reprezentační útočník.

„Navíc jsem byl s týmem jen na jednom taktickém tréninku, ale nebyl to žádný problém. Tady v Dánsku se rychle adaptuju,“ měl jasno Kuchta, který se vydal do Dánska na svoje druhé zahraniční angažmá. Předtím sbíral zkušenosti v Lokomotivu Moskva.

Sedmadvacetiletý útočník opustil Spartu po dvou úspěšných sezonách, ve kterých Letenští získali dva mistrovské tituly a double. S klubem se Kuchta rozloučil dojemným vzkazem.

„Spoluhráčům děkuju za to, že jsem mohl být u toho, když jsme vyhráli titul, double, odehráli skvělý zápasy v Evropě. Kluci, několikrát jste mě podpořili v těžkých chvílích a já na to nezapomenu. Děkuju vedení klubu, které do mě vložilo svojí důvěru,“ napsal na sociální sítě.

Jako bývalý slávista si Kuchta dokázal získat přízeň sparťanských fanoušků a stát se jejich miláčkem. „Děkuju fanouškům na Letné. Za to, jak jste mě přijali, za to, že jste mě nezatratili po kauze Belmondo. Naopak jsem v tu chvíli cítil, že mě máte rádi. Vím, že jste se ke mně mohli otočit zády. A neudělali jste to. Nikdy nezapomenu na to, čeho jsem mohl být poslední dva roky součástí. Byly to krásny dva roky. Dal jsem tomu všechno, co ve mně bylo. Nikdy na to nezapomenu.“