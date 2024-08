Pyrotechnika na fotbale? Věčný problém posledních let, který zatím nemá řešení. Komunitu fanoušků nepotěší, že cestu ze začarovaného kruhu nenašel ani Jaroslav Tvrdík. Nejvyšší představitel Slavie v této souvislosti prozradil, že se nezlobí na přístup policie, nýbrž na politiky v čele s ministrem Vítem Rakušanem. A slovy střílí i do vlastních řad, konkrétně po šéfovi disciplinární komise.

Český fotbal prožívá mimořádné období. Stačí se podívat na tři největší tuzemské kluby: Slavia, Sparta a Plzeň mají díky úspěchům na evropské scéně peníze, roste návštěvnost, není nouze o sponzory. O hráče je zájem v cizině. To všechno se pak v menším měřítku přelévá na ostatní. Jenže ve fotbalové komunitě často rezonuje méně příjemné téma.

Na jedné straně fanoušci a oblíbené heslo: „pyro není zločin“.

Na opačné straně policie a funkcionáři: represe, zákazy, pokuty.

„Evropa šla cestou, že pyrotechniku zakázala. Měli jsme pocit, že zákaz jsme schopni prosadit,“ začal Jaroslav Tvrdík svůj monolog. V podcastu Klub rváčů, který moderují Ondřej Koutník a Radek Pokorný, se rozpovídal o tom, jak klub nakoupil kamery, které dokázaly odhalit a dosledovat problémového fanouška. „Pak přišel úřad pro ochranu osobních údajů a tento systém nám zakázal. Máme zákon, který je v rozporu s jiným zákonem, který to mohl vyřešit,“ zakroutil hlavou.

Jeden absurdní příklad za vše? Slávistický boss zmínil, že klub chtěl od policie získat jméno hříšníka, který dostal za protiprávní jednání v Edenu pokutu, leč nepochodil.

Domluva na diskusi s politiky

Tvrdík, ač zkušený manažer, tudíž přiznal osobní prohru: „Zkusili jsme udělat absolutní maximum. Ale neumím to. Není šance ten zákon vynutit. K podobným závěrům dospěli v Německu, Švédsku, Francii. Vybrali si cestu regulace pyrotechniky. V českém fotbale jsme domluveni, že bychom rádi vyvolali diskusi s ministerstvem vnitra, vládou, politiky. Abychom se dívali na pyrotechniku jako na ohňostroj.“

Někdejší politik a lobbista v podcastu prozradil, že sám je fanouškem řízené pyrotechniky.

Slavia (a nejen ona) se navrch ráda chlubí záběry z oslav, které doprovázejí nejrůznější světlice a podobné efekty. „Když se to dělá bezpečně, je to dobrá propagace fotbalu. Musí být použita uznávaná pyrotechnika, musí to dělat proškolení lidé. Musí tam být záchranné složky,“ zmínil 55letý manažer.

Jenže vůle na druhé straně zatím není.

„Nezlobím se na policii, tohle je věc politiků. Mrzí mě, že na nás čas nemají,“ uvedl Tvrdík a zmínil jedno konkrétní jméno. Víta Rakušana, ministra vnitra. „Jsem smutný. Prosím, aby si našel čas na pět největších klubů. Potřebujeme o tom mluvit, chceme dialog,“ poznamenal.

Neznalost v nové disciplinární komisi

„Jsem ve schizofrenní situaci. Nemůžu to regulovat, spolupracovat s fanoušky, protože je to proti zákonu,“ podotkl Tvrdík.

Fotbalové kluby si v této problematické záležitosti mohly samy zamést před vlastním prahem. Stačilo zavést svoje pravidla, respektive tresty a jejich komunikaci, ale místo toho se v Česku takzvaně střelili do vlastní nohy.

Disciplinární komise v novém složení začala divoce: její šéf Jiří Matzner dal zčistajasna Slavii pokutu ve výši 250 tisíc korun, Sparta musela za fanoušky platit 200 tisíc korun. Dva zápasy, skoro půl milionu korun.

„Jako Slavie jsme se hodně angažovali, aby byl zvolen nový předseda disciplinární komise. Tohoto kandidáta vybral jiný klub, my jsme ho podpořili. Jasně jsme mu řekli, co od něj očekáváme. On mimořádně zklamal. Neuvědomuje si svou roli v systému Ligové fotbalové asociace. Disciplinární komise je orgánem asociace, není jeho nadřízená, není nezávislá. Má být jen nestranná, ke všem klubům má přistupovat stejně. Ze stanov vyplývá, že má jednat v souladu se zájmem členů asociace. A my chceme posunout pyrotechniku do regulovaného módu,“ řekl Tvrdík.

Zlost a rozhořčení, tak předseda představenstva celku z Edenu okomentoval svoje pocity z právníka, který má svou advokátní kancelář a chlubí se 25letou praxí.

„Jsem konsternován. Ukazuje to, že do melounu nevidíte. Jeho předchůdce byl neoblíbený a tady se ho povedlo předehnat po několika zasedáních. Už i ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta řekl, že se stydí,“ pokračoval Tvrdík a svou dlouhou řeč na toto téma a Matznera doplnil výrokem: „Ztratil důvěru. Za mě by bylo nejlepší, kdyby rezignoval.“

Celý dvouhodinový záznam podcastu s Jaroslavem Tvrdíkem: