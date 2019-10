Je to vaše největší trenérské vítězství?

Určitě ano. Mám obrovskou radost, to nepopírám. Hráči zaslouží absolutorium, předvedli skvělý týmový výkon na hranici možností. Časem si uvědomíme, že v historických tabulkách bude napsáno, že jsme po x letech porazili Anglii. Navíc době, kdy hraje dobře a má silný tým.

Může výhra změnit pohled na národní tým, který byl hlavně po neúspěchu v Kosovu dost negativní?

Věděli jsme, že nás čeká velký svátek. Chtěli jsme všichni odevzdat to nejlepší, co v nás je. Naše úsilí přineslo tři body, což je velký bonus. Ty tři body nám přinesl způsob hry. Ne vždy se to podaří, ale tentokrát byl způsob zvolen správně a povedlo se to. Když hraje nároďák, tak mu všichni fandí a věřím, že diváky nezklameme a kvalifikaci zvládneme a postoupíme.

K vítězství přispělo nečekané nasazení útočníka Zdeňka Ondráška ve druhé půli. Proč jste mu dal přednost před Michaelem Krmenčíkem?

Rozmýšleli jsme se, samozřejmě. Ondrášek je tu nováček. V americké lize dával nějaké góly. Krmenčík se v Plzni dostává do formy, takže jsme se určitě rozhodovali. Volba padla na Zdeňka.

A byla dobrá…

Vždy to tak je, že když dá střídající hráč gól, je to šťastná ruka. Schick byl unavený, proto šel na hřiště on.

Ondráška znáte z angažmá v Českých Budějovicích. Byla to výhoda?

To je pravda. Když přijel na sraz, tak se na tréninku jevil velmi dobře. Padalo mu to tam a byl hodně pozitivní. To vše rozhodlo pro to, že jsme ho dali do hry jako prvního.

Začátek zápasu však nebyl vydařený. Co jste si říkal poté, co se dostala Anglie z penalty do vedení?

Zažili jsme to už proti Bulharsku, kdy jsme také brzy inkasovali. Bylo to podobné. Kluci ale ukázali charakter, dokázali rychle srovnat. A potom také v závěru, kdy jsme zápas zlomili na svou stranu.

Takový výkon si představujete?

Byl skvělý. Žádný zanďour, hráli jsme aktivně a tým, jakým Anglie je, jsme dostali do úzkých. V první půli - kromě penalty - se nedostali do hry. Asi to nečekali. Ve druhé půli jsme se dostali pod tlak, ale kluci ukázali touhu vyhrát před domácím publikem.

Mistrovství Evropy je blízko, že?

Je to velký krok k postupu, ale musíme zvládnout zápas s Kosovem. To je ten poslední krůček.